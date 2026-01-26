lunes 26 de enero 2026

Grandes embajadores

La Fiesta Nacional de la Calle Angosta contará con talentos sanjuaninos: quiénes son

Artistas locales con reconocidas trayectorias formarán parte del espacio Cuyo Cultura en Villa Mercedes, San Luis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Villa Mercedes se prapara para una nueva edición del Festival de la Calle Angosta, que una vez más contará con artistas sanjuaninos.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, acompaña la participación de artistas sanjuaninos en la 37.ª Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de enero y 1 de febrero en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

En el marco de este importante evento cultural, San Juan estará representada en el escenario Cuyo Cultura con la participación de destacados exponentes locales. El público podrá disfrutar del dúo musical integrado por Pierina Ciallella y Lucio Flores, el trío de danza malambo “Las Amazonas” y la narración oral de leyendas a cargo de Pablo Montemurro, quienes llevarán al escenario sanluiseño expresiones artísticas vinculadas a la identidad y tradiciones de la provincia.

Además, la Secretaría de Cultura participará del stand Cuyo Cultura, un espacio regional compartido junto a las provincias de Mendoza y San Luis, destinado a la difusión y promoción del patrimonio cultural cuyano. Desde San Juan, estarán presentes las Bibliotecas Populares, el Mercado Artesanal “Luisa Escudero”, el Fondo Editorial, el Club Atlético del Fanzine y promoción turística de la Secretaría de Turismo, acercando al público producciones culturales, editoriales y artesanales de la provincia.

Sobre la Fiesta Nacional de la Calle Angosta

La Fiesta Nacional de la Calle Angosta es uno de los eventos culturales más representativos de la provincia de San Luis y de la región de Cuyo. Cada año convoca a miles de visitantes con una variada propuesta de música folklórica, danzas, gastronomía y actividades culturales, consolidándose como un espacio de encuentro y celebración de la identidad popular y las tradiciones regionales.

FUENTE: Sí San Juan

