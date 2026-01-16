viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

La Serena remodela su paseo estrella: el cambio que verán los sanjuaninos en la Avenida del Mar en el 2027

El destino más elegido por los sanjuaninos para veranear, La Serena; cambiará su postal el próximo verano: transformación total de su paseo costero.

Por Elizabeth Pérez
La Avenida del Mar, uno de los paseos más elegidos por los sanjuaninos en La Serena, será intervenida a lo largo de 4,3 kilómetros con mejoras urbanas, nuevo orden comercial y paisajismo sustentable.

La Avenida del Mar, uno de los paseos más elegidos por los sanjuaninos en La Serena, será intervenida a lo largo de 4,3 kilómetros con mejoras urbanas, nuevo orden comercial y paisajismo sustentable.

image
image
image

La Avenida del Mar, el paseo obligado para los sanjuaninos que eligen La Serena cada verano, comenzará a mostrar una nueva cara en el 2027. El municipio local lanzó un ambicioso plan de remodelación integral que apunta a modernizar, ordenar y jerarquizar todo el borde costero.

Lee además
la serena en monopatin, una experiencia barata y ecologica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos
Tiempo en Chile

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos
arena y mar, la combinacion perfecta que cautiva a los sanjuaninos en la serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

El proyecto abarca 4,3 kilómetros de costa, desde el sector del Faro y el Hotel La Serena Plaza hasta el límite con Coquimbo, en calle Canto del Agua.

La idea es mejorar la imagen turística de la ciudad en toda la vereda costera, sin dejar de lado a quienes viven allí todo el año. “Siempre pensamos en una mejor cara turística para los visitantes, pero también en los residentes”, dijo a Tiempo de San Juan David Videla, jefe del Departamento de Turismo de la Municipalidad de La Serena.

image

Agregó que la gestión de la alcaldesa Daniela Norambuena apuesta a consolidar una avenida “segura, limpia, ordenada y a la altura de un destino turístico de nivel nacional e internacional”.

Comercios, con diseño unificado

image
Imagen: diarioeldia.cl

Imagen: diarioeldia.cl

Uno de los ejes centrales del plan es el reordenamiento del comercio sobre la vereda. Es que actualmente conviven distintos puestos y estructuras de cafeterías, kioscos o almacenes, y el objetivo es unificarlos en locales que tengan el mismo diseño.

Para eso, el municipio habilitará siete espacios comerciales que podrán ser ocupados por cafeterías y locales gastronómicos livianos. Serán estructuras tipo container, con terraza, y con un diseño definido por la comuna para mantener una estética armónica.

Videla dijo que el proceso comenzará en marzo, con una licitación pública abierta tanto a los actuales comerciantes como a nuevos emprendedores. Y agregó que quienes hoy operan en la vereda deberán retirar sus estructuras al finalizar la temporada de verano en dos meses y volver a competir en la licitación por uno de los nuevos espacios.

Los ganadores tendrán que invertir su propio dinero para instalar el nuevo local, bajo los lineamientos del municipio.

Un punto clave es que los restaurantes ubicados sobre la arena, como El Tololo, Tololo Beach o La Estación, no se verán afectados. “Los restaurantes siguen tal cual, porque esas son concesiones marítimas, otorgadas por la Armada de Chile. Desde el municipio solo tendremos intervención en la vereda”, explicó el funcionario chileno.

Más infraestructura y apuesta verde sostenible

La remodelación no se limita a los locales comerciales. Videla informó que el plan de remodelación incluye mejoras en el suelo, la zona de las ciclovías y mobiliario urbano, con nuevas bancas y bebederos. Para eso, el municipio gestiona financiamiento ante el Gobierno Regional.

Además, habrá un fuerte componente ambiental. Frente a la crisis hídrica que atraviesa la región, se profundizará la instalación de jardines secos, con plantas endémicas que requieren muy poco consumo de agua. “Los sanjuaninos y demás visitantes ya han empezado a notar un cambio en la imagen del sector esta temporada”, señaló Videla.

Cuándo estará lista la nueva Avenida del Mar

El cronograma marca que el proceso administrativo arranca en marzo próximo, con resultados de la licitación previstos para mitad de año. Luego comenzará la construcción de las nuevas estructuras.

El objetivo final es que la transformación esté completa para el verano 2027, cuando miles de turistas -entre ellos, muchos sanjuaninos- vuelvan a elegir La Serena para sus vacaciones.

Temas
Seguí leyendo

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

La playa de La Serena desde el aire y una vista única al atardecer

La costanera, el escenario elegido por los artistas en La Serena

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

El Gobierno nacional confirmó el récord de exportaciones mineras: más de 6.000 millones de dólares en 2025

ARCA: cuáles son las nuevas escalas del monotributo 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Según la consultora privada Fundeg, los mayores aumentos en San Juan se concentraron en alimentos clave de la canasta básica, especialmente carnes y frutas, que tienen un fuerte impacto en el gasto mensual de las familias.
Medición privada de precios

En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción
Investigación

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Otro revés para el empresario sanjuanino acusado de estafas en Mendoza: ahora le negaron la prisión domiciliaria
Judiciales

Otro revés para el empresario sanjuanino acusado de estafas en Mendoza: ahora le negaron la prisión domiciliaria

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito

Te Puede Interesar

La Avenida del Mar, uno de los paseos más elegidos por los sanjuaninos en La Serena, será intervenida a lo largo de 4,3 kilómetros con mejoras urbanas, nuevo orden comercial y paisajismo sustentable.
Declaraciones

La Serena remodela su paseo estrella: el cambio que verán los sanjuaninos en la Avenida del Mar en el 2027

Por Elizabeth Pérez
Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

El Puerto de Coquimbo y los excéntricos nombres de sus puestos video
Tiempo en Chile

El Puerto de Coquimbo y los excéntricos nombres de sus puestos

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Lo acusaron de balear a un hombre en Rawson, estuvo prófugo y ahora le dieron dos meses de preventiva
Violento episodio

Lo acusaron de balear a un hombre en Rawson, estuvo prófugo y ahora le dieron dos meses de preventiva