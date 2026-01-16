La Serena remodela su paseo estrella: el cambio que verán los sanjuaninos en la Avenida del Mar en el 2027

La Avenida del Mar, uno de los paseos más elegidos por los sanjuaninos en La Serena, será intervenida a lo largo de 4,3 kilómetros con mejoras urbanas, nuevo orden comercial y paisajismo sustentable.

La Avenida del Mar, el paseo obligado para los sanjuaninos que eligen La Serena cada verano, comenzará a mostrar una nueva cara en el 2027. El municipio local lanzó un ambicioso plan de remodelación integral que apunta a modernizar, ordenar y jerarquizar todo el borde costero.

El proyecto abarca 4,3 kilómetros de costa, desde el sector del Faro y el Hotel La Serena Plaza hasta el límite con Coquimbo, en calle Canto del Agua.

La idea es mejorar la imagen turística de la ciudad en toda la vereda costera, sin dejar de lado a quienes viven allí todo el año. “Siempre pensamos en una mejor cara turística para los visitantes, pero también en los residentes”, dijo a Tiempo de San Juan David Videla, jefe del Departamento de Turismo de la Municipalidad de La Serena.

Agregó que la gestión de la alcaldesa Daniela Norambuena apuesta a consolidar una avenida “segura, limpia, ordenada y a la altura de un destino turístico de nivel nacional e internacional”.

Comercios, con diseño unificado

image Imagen: diarioeldia.cl

Uno de los ejes centrales del plan es el reordenamiento del comercio sobre la vereda. Es que actualmente conviven distintos puestos y estructuras de cafeterías, kioscos o almacenes, y el objetivo es unificarlos en locales que tengan el mismo diseño.

Para eso, el municipio habilitará siete espacios comerciales que podrán ser ocupados por cafeterías y locales gastronómicos livianos. Serán estructuras tipo container, con terraza, y con un diseño definido por la comuna para mantener una estética armónica.

Videla dijo que el proceso comenzará en marzo, con una licitación pública abierta tanto a los actuales comerciantes como a nuevos emprendedores. Y agregó que quienes hoy operan en la vereda deberán retirar sus estructuras al finalizar la temporada de verano en dos meses y volver a competir en la licitación por uno de los nuevos espacios.

Los ganadores tendrán que invertir su propio dinero para instalar el nuevo local, bajo los lineamientos del municipio.

Un punto clave es que los restaurantes ubicados sobre la arena, como El Tololo, Tololo Beach o La Estación, no se verán afectados. “Los restaurantes siguen tal cual, porque esas son concesiones marítimas, otorgadas por la Armada de Chile. Desde el municipio solo tendremos intervención en la vereda”, explicó el funcionario chileno.

Más infraestructura y apuesta verde sostenible

La remodelación no se limita a los locales comerciales. Videla informó que el plan de remodelación incluye mejoras en el suelo, la zona de las ciclovías y mobiliario urbano, con nuevas bancas y bebederos. Para eso, el municipio gestiona financiamiento ante el Gobierno Regional.

Además, habrá un fuerte componente ambiental. Frente a la crisis hídrica que atraviesa la región, se profundizará la instalación de jardines secos, con plantas endémicas que requieren muy poco consumo de agua. “Los sanjuaninos y demás visitantes ya han empezado a notar un cambio en la imagen del sector esta temporada”, señaló Videla.

Cuándo estará lista la nueva Avenida del Mar

El cronograma marca que el proceso administrativo arranca en marzo próximo, con resultados de la licitación previstos para mitad de año. Luego comenzará la construcción de las nuevas estructuras.

El objetivo final es que la transformación esté completa para el verano 2027, cuando miles de turistas -entre ellos, muchos sanjuaninos- vuelvan a elegir La Serena para sus vacaciones.