La playa de La Serena desde el aire y una vista única al atardecer

Con el equipo de Tiempo de San Juan en La Serena , en Chile , el drone de Tiempo no podía faltar y, por ello, tomó vuelo y captó las mejores visuales desde el aire de los turistas en la playa , muchos de ellos sanjuaninos.

Tiempo en Chile Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Tiempo de Chile La costanera, el escenario elegido por los artistas en La Serena

En un atardecer único, las imágenes desde el cielo muestran a los últimos en irse de la playa y también a los más románticos, que no se quieren perder ver el sol caer y ocultarse en el horizonte entre los morros de Coquimbo.

895f5a5c-1d08-45d9-a432-57e024fe6355

Sin embargo, no son los únicos pues el momento de la "golden hour" y el post de la misma resultan ideal para aquellos que quieren conectar con sí mismos, con la arena y las olas que los rodean como testigos.

Así lo explicoó una de las visitantes que habló con Tiempo, Marian, de Mendoza, que confesó que, en medio de unas vacaciones multitudinarias y una convivencia apretada, el momento se ofrece como una terapia necesaria.

6974df24-cac5-4e82-9692-ee3bad93ac69

Pese a que la luz de día se escurre, los futboleros aprovechan la ocasión para armar su cancha y jugar con total libertad, sin despertar el miedo al pelotazo por algún control defectuoso en el fútbol tenis de los chicos; lo que del mismo modo aplica al tradicional pelota paleta.

2b98e658-4851-4c13-be84-f27ff2915c66

Lo cierto es que la belleza del atardecer es impactante y, por tanto, la compartimos desde los cielos. ¡Mirá!