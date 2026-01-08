La playa de La Serena desde el aire y una vista única al atardecer

Con el equipo de Tiempo de San Juan en La Serena, en Chile, el drone de Tiempo no podía faltar y, por ello, tomó vuelo y captó las mejores visuales desde el aire de los turistas en la playa, muchos de ellos sanjuaninos.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Con una gran cantidad de turistas sanjuaninos, la ciudad costera ofrece su mejor escenario a la orilla del mar. Asi se presentó el último atardecer: un verdadero lujo que no te podés perder. Mirá el video de esta maravilla.
Con el equipo de Tiempo de San Juan en La Serena, en Chile, el drone de Tiempo no podía faltar y, por ello, tomó vuelo y captó las mejores visuales desde el aire de los turistas en la playa, muchos de ellos sanjuaninos.
En un atardecer único, las imágenes desde el cielo muestran a los últimos en irse de la playa y también a los más románticos, que no se quieren perder ver el sol caer y ocultarse en el horizonte entre los morros de Coquimbo.
Sin embargo, no son los únicos pues el momento de la "golden hour" y el post de la misma resultan ideal para aquellos que quieren conectar con sí mismos, con la arena y las olas que los rodean como testigos.
Así lo explicoó una de las visitantes que habló con Tiempo, Marian, de Mendoza, que confesó que, en medio de unas vacaciones multitudinarias y una convivencia apretada, el momento se ofrece como una terapia necesaria.
Pese a que la luz de día se escurre, los futboleros aprovechan la ocasión para armar su cancha y jugar con total libertad, sin despertar el miedo al pelotazo por algún control defectuoso en el fútbol tenis de los chicos; lo que del mismo modo aplica al tradicional pelota paleta.
Lo cierto es que la belleza del atardecer es impactante y, por tanto, la compartimos desde los cielos. ¡Mirá!