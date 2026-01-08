El influencer sanjuanino Juan Cruz “Juanchi” Femenía volvió a utilizar sus redes sociales como canal de denuncia durante uno de sus habituales viajes por el país. Esta vez, su enojo quedó registrado en un video grabado en La Pampa mientras transitaba la Ruta Nacional 151, en el tramo que une Algarrobo del Águila con 5 de Mayo . En las imágenes, Femenía exhibe el deterioro extremo de la calzada y describe una sucesión interminable de baches que, según afirmó, se extiende por al menos 70 kilómetros. “No se puede andar, hay que ir a cinco o diez kilómetros por hora”, expresó, visiblemente indignado, mientras mostraba los pozos que obligan a los vehículos a esquivar constantemente el pavimento dañado.

En su descargo, el influencer calificó el estado de la ruta como “una falta de respeto a todos los argentinos” y apuntó contra la falta de mantenimiento sostenido en el tiempo. “Hace más de diez años que viajo al sur y está igual”, aseguró, al tiempo que cuestionó a las autoridades responsables por permitir que una vía nacional continúe en esas condiciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2009414150469120099&partner=&hide_thread=false El enojo de un influencer sanjuanino por el deterioro de una ruta nacional en La Pampa: "Son 70 kilómetros de pozos"



Video gentileza: TikTok juanchifemenia pic.twitter.com/FlKqc8eO76 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 8, 2026

Femenía también alertó sobre el peligro que representa el tramo para quienes circulan a diario, incluidos colectivos con pasajeros, y remarcó que los baches “son mortales”. “¿Cómo se defiende semejante irresponsabilidad?”, insistió en su mensaje, que rápidamente se viralizó y generó repercusión entre usuarios de distintas provincias.

El reclamo del sanjuanino no es un hecho aislado y se inscribe en una problemática que viene siendo denunciada desde hace años por vecinos, intendentes y usuarios frecuentes de la Ruta 151. En junio de 2025, el diario Río Negro dio cuenta de una nueva protesta convocada por la Municipalidad de 25 de Mayo, en La Pampa, ante el avanzado deterioro del corredor vial. En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, vecinos y vecinas anunciaron un banderazo sobre la traza nacional, con epicentro en el kilómetro 151, para exigir obras urgentes que permitan recuperar la transitabilidad.

El intendente de 25 de Mayo, Leonardo Monsalve, advirtió que uno de los sectores más críticos se encuentra en el tramo cercano al Puente Dique, donde unos 10 kilómetros están prácticamente intransitables. Según explicó, el mal estado de la ruta provoca roturas constantes en los vehículos y accidentes, además de afectar a trabajadores que se trasladan diariamente hacia la zona de Vaca Muerta Norte, un área de fuerte actividad petrolera. Monsalve señaló que la Ruta 151 lleva años sin reparaciones de fondo y que recientemente se avanzó en un reclamo conjunto con otros municipios del corredor para exigir soluciones concretas o, al menos, autorizaciones que permitan ejecutar obras parciales.

La Ruta Nacional 151 es un eje clave para la conectividad del sur argentino. Nace en la rotonda de Cipolletti, en Río Negro, y se extiende por 315 kilómetros hasta las cercanías de Santa Isabel, en La Pampa. Sin embargo, el tramo más comprometido se concentra entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila, donde cerca de 100 kilómetros -casi el 30% del total- presentan un deterioro severo. Relevamientos periodísticos indican que muchos automovilistas optan por circular por la banquina ante la imposibilidad de transitar por la calzada, en una zona que además carece de señalización adecuada, lo que incrementa el riesgo para quienes no conocen el camino.