Juanchi Femenía volvió a hablar de la polémica que se desató con Iglesia y advirtió iniciar acciones legales

En su paso por el programa Antes de Dormir , de Como Streaming , el creador de contenido se refirió a las repercusiones que tuvo un video que publicó en sus redes sociales, en el que se refería al desempeño de la Secretaría de Turismo de Iglesia. La publicación generó tal revuelo que desde el municipio no tardaron en contestar: emitieron un comunicado donde lo trataron de "mentiroso", lo acusaron de descalificar al personal presente y de haber exigido el acceso a lugares no habilitados.

A raíz del conflicto, Juanchi borró el video original, aunque dejó en claro que no pensaba retractarse por sus opiniones: "Lo que pienso del turismo lo sigo pensando. Creo que estamos en democracia y puedo decir lo que pienso". En la misma publicación sostuvo: “Me tengo que retractar si ofendí a alguien del pueblo de Iglesia, pero no por decir lo que pienso”.

Ahora, mucho más contundente, Femenía apuntó contra quienes, según él, tergiversaron su mensaje: “Nunca descalifiqué a nadie. Borré el video porque no quiero problemas con nadie. Pero lo que hicieron fue difamarme. Más adelante se van a enterar de lo que va a pasar. Todo legal. Difamar es grave”.

Además, explicó el peso que tiene su palabra en redes sociales, donde acumula una enorme comunidad de seguidores: “Yo opino y es un problema, porque tengo casi 200 mil seguidores y es un boom. Prefiero callarme, porque si hablo, se arma”.

Durante la entrevista también recordó un episodio anterior, cuando en otro video se refirió a Valle Fértil diciendo que “no pasaba nada”, pero la reacción fue completamente diferente. “Desde Turismo me llamaron, me sumaron a una campaña de invierno, hicimos un montón de contenido. Todos los videos llegaron a tener hasta 6 mil me gusta. Fue un furor. Mirá la diferencia de cómo se pueden tomar las cosas”, dijo.

Juanchi se mostró sorprendido por la situación que se generó con Iglesia, pero también agradecido por el respaldo: “Recibí mensajes de apoyo de cientos de personas, de San Juan y de otras provincias. Muchos vinieron a conocer San Juan por recomendaciones mías”.