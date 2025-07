Tras la pelea con la Municipalidad de Iglesia, Juanchi Femenía levantó el video y respondió

El influencer Juanchi Femenía tuvo duras críticas a la Municipalidad de Iglesia por su difusión turística y ellos respondieron con un comunicado en el que lo trataron de mentiroso. Ahora, el joven de redes borró el video y publicó otro diciendo que no iba a retractarse. Aunque muchos le comentaron preguntando qué había pasado, o cuál fue el contexto del enfrentamiento, no quiso dar más detalles.

Aparentemente, en el video que Juanchi luego decidió levantar, criticaba el desempeño de la secretaría de Turismo de Iglesia, donde aseguró que no lo habían recibido bien, que no tenían ganas de trabajar y que no hacían bien su tarea de difusión del turismo en el departamento.