Mientras se suman las víctimas sanjuaninas, en La Serena afirman que el robo de vehículos cayó un 22% este verano

Desde Chile aseguran que para los sanjuaninos es seguro vacacionar en La Serena, que bajó el robo de vehículos y que desde esta semana sumaron medidas de prevención.

Sólo a lo largo de este diciembre, al menos dos sanjuaninos fueron víctimas del robo de sus camionetas en La Serena, Chile, mientras que un tercero sufrió un intento de hurto. La situación no es distinta para los mendocinos que viajan a vacacionar al otro lado de la Cordillera y enfrentan episodios similares. A pesar de estos hechos, las autoridades chilenas sostienen que los robos de vehículos en la ciudad disminuyeron un 22% en comparación con la temporada anterior.

A la vez que, desde el sector turístico del vecino país aseguran que “existe una percepción de inseguridad que no se condice con las cifras reales”. De todas maneras, el Gobierno local decidió adelantar los operativos de seguridad reforzados, que comenzaron este lunes en distintos puntos estratégicos de la capital de la Región de Coquimbo.

Los datos citados por el medio El Observatodo del vecino país, se refirieron a la situación de la inseguridad tras una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de La Serena, con el fin de fortalecer la prevención en la zona. Allí fue que las autoridades informaron sobre la caída del 22% en los delitos relacionados con el robo de vehículos respecto del mismo periodo del año pasado. Según aseguraron, este resultado se debe a un trabajo sostenido basado en coordinación interinstitucional y mayor presencia policial en el territorio.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, explicó que los operativos no se concentran solo en el borde costero. “No solamente estamos trabajando en la Avenida del Mar, sino también en distintos sectores de la comuna, porque la situación amerita estar presentes en todos los territorios”.

Incluso, el seremi de Seguridad, Adio González Cortés, afirmó que “la baja en los delitos no es producto del azar, sino de un trabajo anticipado y de la coordinación entre Seremi, policías y Consejos Comunales de Seguridad. Además, se reforzará la dotación de carabineros con apoyo de otras regiones”.

Por su parte, desde la Policía de Investigaciones sostuvieron que, en zonas de alto tránsito como el Paseo Agua Negra, pese al gran ingreso de turistas argentinos, la cantidad de víctimas extranjeras de delitos ha sido mínima, mostrando “la efectividad de los trabajos policiales”.

A su vez, Paula Merino, directora de la Cámara de Turismo, sostuvo que existe “una percepción de inseguridad que no se condice con las cifras reales. Las estadísticas muestran una disminución de la delincuencia y un trabajo conjunto entre sector público y privado”.

Finalmente, las autoridades turísticas recalcaron a los visitantes extranjeros que La Serena es un destino seguro, preparado para recibir turistas con una oferta tranquila, entretenida y resguardada.

Más seguridad y un pedido a los turistas sanjuaninos

A pesar de todas estas aseveraciones, Gonzalo Benavente, director de Seguridad de la Municipalidad de la comuna chilena, afirmó durante la mañana de este martes en diálogo con radio Sarmiento que se decidió adelantar a esta semana la implementación de un mayor esquema de seguridad tras la serie de robos que afectaron a turistas argentinos.

Benavente indicó que las investigaciones apuntan a una banda organizada especializada en el robo de vehículos, principalmente camionetas de alta gama, destinadas al tráfico ilegal hacia países vecinos. "Lamentamos lo sucedido y reforzamos las medidas de seguridad de cara a la temporada estival", señaló.

Desde el lunes se sumaron alrededor de 100 efectivos policiales para patrullajes en zonas turísticas clave como playas y la Avenida del Mar en La Serena y Coquimbo.

En correlación con los dichos de sus conterráneos, Benavente afirmó que los robos representan solo el 0,058% del total de turistas argentinos en la zona y negó versiones sobre cambio de política o persecución a visitantes. Además, destacó que el municipio trabaja en protocolos de asistencia al turista, que incluyen acompañamiento en denuncias y recomendaciones de seguridad disponibles vía códigos QR y oficinas en la Avenida del Mar.

Finalmente, recomendó a los turistas evitar dejar objetos de valor a la vista, usar estacionamientos seguros y acudir al personal de seguridad ante cualquier situación sospechosa. "Queremos que los argentinos se sientan seguros y acompañados, nuestra oficina funciona las 24 horas", concluyó.