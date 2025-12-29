lunes 29 de diciembre 2025

Una sanjuanina recomendó salir con "turros" y se volvió viral: "Es mi debilidad en los hombres"

El video fue publicado en TikTok por Alma Lépez tras un evento de boxeo que tuvo como protagonistas a Carito Müller y al campeón Brian Castaño. En pocos días, la reflexión acumuló miles de “me gusta” y generó un intenso debate en redes.

image

La participación de la influencer Carito Müller en el evento de boxeo “Párense de Manos”, donde su entrenador es el campeón mundial Brian Castaño, no solo dejó una victoria deportiva, sino también un momento emotivo que se volvió viral: un beso entre ambos que circuló con fuerza en redes sociales. A partir de ese episodio, la sanjuanina Alma Lépez publicó un video en TikTok que rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

En su relato, Lépez explicó por qué siente una fuerte atracción por los llamados “turros” y no dudó en recomendarlos. “Les juro que yo entiendo que a Carito Müller le guste Brian, chicas, yo también estaría enamorada de ese bombón”, comenzó diciendo, antes de profundizar en su teoría.

Según expresó, ese estilo de hombres tiene “algo adictivo”, principalmente por la forma en que tratan a sus parejas. Detalló gestos de cuidado, atención y caballerosidad, y aseguró que siempre se sintió tratada “como una reina”. También mencionó que le atrae la estética asociada a ese perfil: la manera de vestir, la gorra, los tatuajes y “esa pinta de malos que en realidad son dulces”.

Para Lépez, el punto central no pasa por la apariencia sino por el trato. “Nunca nadie me trató tan bien como un turro”, afirmó, y destacó que se trata de hombres protectores, atentos y afectuosos. “Es mi debilidad en los hombres”, resumió, antes de cerrar su mensaje con una recomendación directa a sus seguidoras.

El video superó los 13 mil “me gusta” en los últimos días y cosechó cientos de comentarios. Entre ellos, frases como “Se tenía que decir y se dijo” o “Bueno, está bien chica de TikTok, me convence, iré por mi turro”, reflejaron el impacto del contenido y el debate que se abrió en torno a los vínculos, los estereotipos y las preferencias personales.

