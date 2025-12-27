Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?

Bianca M. A., de 15 años, fue vista por última vez el pasado 21 de diciembre por su familia. Desde ese día no se supo nada de ella, pasó la Navidad y no había rastros de su paradero.

Tras la denuncia radicada el pasado 21 de diciembre, el fiscal José Plaza de UFI Genérica al mando de la búsqueda puso a toda la fuerza atrás para dar con la adolescente.

Luego de 6 días de intenso trabajo, la Policía dio con ella. Estaba en una vivienda ubicada en la localidad del Mogote, en Chimbas. El hallazgo fue en la madrugada de este sábado.

Según manifestaron, la menor se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro. Ahora está siendo abordada por las autoridades.