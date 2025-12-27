Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Un violento episodio se registró este viernes por la siesta en un comercio de venta de neumáticos ubicado en Capital, cuando un cliente perdió el control por un reclamo y destrozó parte del local utilizando barretas de hierro.

Tras la conmoción Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas en un local comercial "Fx Neumáticos", situado sobre avenida Ignacio de la Roza. Hasta allí se dirigió personal de la División Comando Urbano tras ser alertado por un incidente de extrema agresividad.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.26 (1)

De acuerdo al relato policial, los policías al arribar al lugar entrevistaron a la encargada del comercio y manifestó que minutos antes un hombre que se encontraba esperando la resolución de un reclamo por unas cubiertas que había adquirido con anterioridad se ofuscó por la demora.

En ese contexto, el sujeto tomó dos barretas de hierro y comenzó a dañar violentamente distintas maquinarias del local. Producto del ataque, rompió tres monitores, un panel de control de un autoelevador y dos displays de una reguladora de aire para neumáticos, generando importantes destrozos materiales.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.26 (2)

Tras el arribo policial, se procedió a la aprehensión del agresor, identificado como Walter Alberto Gómez, de 62 años, domiciliado en Capital. En el lugar se secuestraron dos barretas de hierro de aproximadamente 70 centímetros de largo y dos trozos de plástico pertenecientes al panel de control del autoelevador dañado.

El detenido quedó a disposición de Flagrancia por los delitos de daño simple y amenazas.