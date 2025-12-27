sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

El impactante episodio ocurrió este viernes en la siesta y el agresor, de 62 años, quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.26

Un violento episodio se registró este viernes por la siesta en un comercio de venta de neumáticos ubicado en Capital, cuando un cliente perdió el control por un reclamo y destrozó parte del local utilizando barretas de hierro.

Lee además
atrapan a un hombre que intento robar un auto en capital
Flagrancia

Atrapan a un hombre que intentó robar un auto en Capital
quien es el joven que escalo la antena en capital, como lo encontraron y que pasara con el
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas en un local comercial "Fx Neumáticos", situado sobre avenida Ignacio de la Roza. Hasta allí se dirigió personal de la División Comando Urbano tras ser alertado por un incidente de extrema agresividad.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.26 (1)

De acuerdo al relato policial, los policías al arribar al lugar entrevistaron a la encargada del comercio y manifestó que minutos antes un hombre que se encontraba esperando la resolución de un reclamo por unas cubiertas que había adquirido con anterioridad se ofuscó por la demora.

En ese contexto, el sujeto tomó dos barretas de hierro y comenzó a dañar violentamente distintas maquinarias del local. Producto del ataque, rompió tres monitores, un panel de control de un autoelevador y dos displays de una reguladora de aire para neumáticos, generando importantes destrozos materiales.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.26 (2)

Tras el arribo policial, se procedió a la aprehensión del agresor, identificado como Walter Alberto Gómez, de 62 años, domiciliado en Capital. En el lugar se secuestraron dos barretas de hierro de aproximadamente 70 centímetros de largo y dos trozos de plástico pertenecientes al panel de control del autoelevador dañado.

El detenido quedó a disposición de Flagrancia por los delitos de daño simple y amenazas.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 09.11.27
Temas
Seguí leyendo

Video: haciendo equilibrio y colgado de una ventana, un ladrón protagonizó un insólito robo en Capital

OSSE anuncia un corte de calle por la renovación de conexión domiciliaria en un punto muy transitado de Capital

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

El ladrón que hizo equilibrio en una ventana de una heladería de Capital para robar, condenado y enviado al penal

Santa Lucía: estuvo arrestado por una contravención, lo soltaron y a los minutos robó cerca de una comisaría

Delincuentes apedrearon a los policías y escaparon: habían robado una pequeña imagen católica

Un delivery se paró para confirmar un pedido y un motochorro, con arma en mano, lo asaltó

Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hallaron a la sanjuanina de 15 anos tras casi una semana de intensa busqueda: ¿donde estaba?
Buena noticia

Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los de ejemplares de gato andino, conocido también como fantasma de Los Andes, captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento
Inesperado

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

 Imagen ilustrativa
Grave

Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos
Siniestro vial

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Te Puede Interesar

Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año
Propuestas

Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año

Por Ana Paula Gremoliche
Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia
Un crack

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

La postal infaltable: larga cola en el control de Las Flores
Data para viajeros

La postal infaltable: larga cola en el control de Las Flores

Un delivery se paró para confirmar un pedido y un motochorro, con arma en mano, lo asaltó
En Concepción

Un delivery se paró para confirmar un pedido y un motochorro, con arma en mano, lo asaltó