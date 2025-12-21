domingo 21 de diciembre 2025

Conductores en alerta

OSSE anuncia un corte de calle por la renovación de conexión domiciliaria en un punto muy transitado de Capital

Se trata del tramo norte de Avenida Libertad San Martín en su intersección con Av. España. El transito será interrumpido durante dos días desde el lunes 22 de diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó que a partir de la mañana del lunes 22 comenzará una obra en un punto muy transitado de la Ciudad de San Juan, alterando el tránsito durante al menos dos días.

Según el comunicado, OSSE realizará la renovación de una conexión domiciliaria en el tramo norte de la Avenida Libertador General San Martín y su intersección con España.

La zona estará debidamente señalizada para que los conductores tomen vías alternativas hasta que se reestablezca la normalidad en la circulación.

image
