OSSE anuncia un corte de calle por la renovación de conexión domiciliaria en un punto muy transitado de Capital

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó que a partir de la mañana del lunes 22 comenzará una obra en un punto muy transitado de la Ciudad de San Juan, alterando el tránsito durante al menos dos días.

Según el comunicado, OSSE realizará la renovación de una conexión domiciliaria en el tramo norte de la Avenida Libertador General San Martín y su intersección con España.

La zona estará debidamente señalizada para que los conductores tomen vías alternativas hasta que se reestablezca la normalidad en la circulación. image

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas OSSE

Capital

Seguí leyendo