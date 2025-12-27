El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Los de ejemplares de gato andino, conocido también como "fantasma de Los Andes", captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento

La foto se ve a lo lejos, algo borrosa y fuera de foco. Sin embargo, para los expertos se trata de un material de valor incalculable. Mientras la presencia del gato andino , conocido como el “fantasma de Los Andes”, en la zona cordillerana sanjuanina es buscada mediante cámaras en un área protegida de Calingasta, dos ejemplares de esta especie fueron observados de manera casual por trabajadores mineros en Iglesia. Ellos lograron captar la imagen, y los especialistas califican el registro del avistamiento como un “hito” en materia de conservación ambiental en la provincia.

“Este registro, llevado a cabo por trabajadores mineros en la Quebrada de Mondaca —en Tudcum—, en plena zona cordillerana de Iglesia, nos causó una gran sorpresa. Se trata de dos ejemplares de gato andino, lo que representa un hito para la conservación en nuestra provincia”, comentó a Tiempo de San Juan Ezequiel Salomón, director de Conservación de la Secretaría de Ambiente.

El especialista indicó además que el hecho que involucra a la especie, cuyo nombre científico es Leopardus jacobita, constituye “un descubrimiento importantísimo, dado que se trata de un registro muy raro y muy difícil de generar. Es una especie que se encuentra en peligro de extinción, con poblaciones que habitan zonas muy inaccesibles y que, seguramente, son muy escasas. Se ha podido fotografiar, por ejemplo, en Mendoza, pero los últimos registros en San Juan databan aproximadamente de 2008 y fueron indirectos, como huellas o materia fecal. En forma directa, mediante fotografía, este es prácticamente el primer registro que existe en la provincia”.

El sorpresivo hallazgo del gato andino

La imagen, que se hizo pública a través del diario iglesiano Eco del Viento, muestra a los felinos, considerados por los ancestros como el “espíritu protector de la montaña”, sobre la ladera de un cerro. Ambos aparecen juntos y su color característico parece fundirse con el entorno.

Al respecto, Salomón destacó que es importante que estas especies hayan podido ser registradas por trabajadores mineros. “Desde la Secretaría de Ambiente siempre velamos e insistimos a las empresas mineras, que cuentan con equipos interdisciplinarios y áreas de medio ambiente, en que realicen este tipo de registros y cuiden la fauna. Sobre todo estas especies, que son críticas desde el punto de vista de la conservación”, señaló.

Y subrayó: “Que ellos mismos hayan podido registrar este tipo de fauna también es relevante, porque se les pide e insiste permanentemente en que tengan en cuenta el entorno natural en el que desarrollan sus actividades y que hagan hincapié en el cuidado integral del ambiente, tanto de la fauna como de la flora”.

A la espera de resultados en Calingasta

A fines de octubre pasado, un equipo interdisciplinario de investigadores del CONICET, junto a especialistas de la Alianza Gato Andino, Natura Argentina y la Administración de Parques Nacionales, puso en marcha un ambicioso relevamiento para detectar la posible presencia del gato andino en el Parque Nacional El Leoncito, en Calingasta. La iniciativa respondió a la preocupación por el crítico estado de conservación de esta especie, considerada una de las más amenazadas del planeta.

image

El estudio incluye la instalación de entre 30 y 40 cámaras trampa en sectores estratégicos del área protegida. Estos dispositivos, equipados con sensores de movimiento y memoria interna, permiten registrar fotografías y videos de manera automática ante cualquier actividad detectada en su entorno.

Consultado sobre el avance de la investigación, el intendente del Parque Nacional El Leoncito, Ariel Quiroga, comentó que hasta el momento desconocen los resultados de la tarea. Según explicó, esperan que en marzo se analicen las imágenes capturadas por las cámaras para determinar si efectivamente el gato andino habita el lugar.

Así, mientras continúa su búsqueda en la cordillera calingastina, el registro realizado en Iglesia confirma su presencia y conservación en suelo sanjuanino.

Las características del gato andino o "fantasma de Los Andes"

Se trata de un felino exclusivo de las regiones montañosas de los Andes, cuya distribución se extiende desde Perú hasta el norte de la Patagonia. Vive en ambientes áridos y fríos, entre los 2.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, y se alimenta principalmente de pequeños roedores, como la rata chinchilla, especie presente en la cordillera de San Juan.

image

Este felino se caracteriza por su pelaje largo y espeso, de tonos grisáceos con manchas marrones o rojizas, y por su cola anillada, con franjas oscuras y punta blanca. Mide entre 74 y 85 centímetros de largo, con una cola de hasta 48,5 centímetros, y pesa entre 4 y 7 kilos. Se desplaza en pequeños grupos y puede recorrer grandes extensiones de territorio en busca de alimento.