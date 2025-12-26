Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Horas de tensión se vivieron el 24 por la tarde en Capital por el hombre que escaló la antena de Radio Colón , ubicada en inmediaciones del Hiper Libertad, sobre calle Scalabrini Ortiz. La situación se extendió durante varias horas y demandó un importante despliegue de fuerzas de seguridad, hasta que finalmente el joven descendió por sus propios medios alrededor de las 20, sin que se registraran heridos ni incidentes. Posteriormente, este diario conoció datos sobre el protagonista del incidente, qué pasó durante las siguientes horas y las versiones sobre la judicialización del caso.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales consultadas por Tiempo de San Juan, el episodio fue advertido a través de un llamado al 911, que alertó sobre la presencia de un hombre en lo alto de la estructura. A partir de ese aviso, se activó de inmediato el protocolo correspondiente y se dio intervención a distintas reparticiones especializadas.

Las mismas fuentes señalaron que el joven tiene 27 años, atravesaría una crisis de salud mental y presentaba signos de consumo problemático de estupefacientes. Su identidad no fue difundida oficialmente. En el lugar trabajaron unidades especiales de rescate, Bomberos y efectivos del GERAS, con una participación clave de negociadores entrenados, quienes mantuvieron diálogo constante con el hombre durante gran parte del operativo. En total, fueron alrededor de 15 las personas que intervinieron en el procedimiento.

Durante la tarde, el joven permaneció varios minutos en lo alto de la antena, lo que generó momentos de preocupación. Según se informó, en distintas oportunidades amagó con descender, aunque recién cerca de las 20 tomó la decisión de bajar por sus propios medios. Todo el procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem.

Desde el ámbito policial indicaron además que, por el hecho de haber ingresado a una propiedad privada, al joven le correspondería el delito de violación de domicilio. No obstante, aclararon que la situación quedó sujeta a evaluación judicial y que aún no hay una definición concreta sobre su imputación.

Fuentes judiciales confirmaron que, una vez que descendió de la antena, el hombre fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga para su atención. Allí quedó a disposición de la Justicia, que analiza si corresponde imputarlo formalmente, aunque por el momento no se informó bajo qué figura penal podría encuadrarse el hecho.

Desde el ámbito sanitario, en tanto, no se brindaron precisiones sobre el estado actual del joven. Las fuentes consultadas evitaron confirmar si fue dado de alta, si se le realizaron análisis toxicológicos o qué tipo de contención y tratamiento recibió en el marco de su cuadro de salud mental. Sobre este punto, justificaron el hermetismo señalando que el caso quedó judicializado.

¿Afrontará el gasto del operativo?

Otro de los interrogantes que surgió tras el operativo fue el costo del despliegue de recursos. Fuentes oficiales indicaron que el gasto total del procedimiento aún se encuentra en evaluación y que, hasta el momento, no está definido si el joven deberá hacerse cargo de esos costos. Al respecto, recordaron antecedentes recientes, como los reiterados casos de amenazas de bomba registrados en septiembre pasado, cuando la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan dispuso iniciar demandas civiles por daños y perjuicios contra los responsables, en paralelo al avance de las acciones penales.

Sin embargo, en este caso en particular, un indicio aportado por fuentes oficiales señalaría que, debido a que el hombre se encontraba atravesando una crisis de salud mental, una eventual demanda para recuperar el gasto del operativo “no va a prosperar”.