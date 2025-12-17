miércoles 17 de diciembre 2025

Conjunto XIII

Chimbas: condenaron al joven que por portar un arma casi provoca la muerte de su amigo

El caso tuvo mucha repercusión cuando ocurrió en octubre. A pesar de que iba a quedar en libertad tras la condena, ahora quedó en la mira por cometer otro delito que está siendo investigado por UFI Genérica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-17 at 13.04.47 (2)
J.L. el menor que se encuentra en grave estado de salud.
Gravísimo

Un juego entre adolescentes en Chimbas terminó con un chico baleado en la cara
imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en chimbas
Tribunales

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas

En la mañana de este miércoles se realizó la audiencia de juicio abreviado donde Santiago Fernández recibió la pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional, impuesta por el juez Guillermo Adárvez; por ser responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 13.04.47 (1)

Conocido los términos del acuerdo, el fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales N°3 le dio a conocer al magistrado que este joven había quedado en calidad de detenido por otro legajo investigado por UFI Genérica; en la que solo pudo decir que estaba caratulado por el presunto delito de lesiones.

Ante esta situación, el ahora condenado no pudo quedar en libertad y deberá esperar la otra audiencia en su contra.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 13.04.46

El peligroso hecho en Chimbas

Todo ocurrió el pasado 15 de octubre, alrededor de las 4.30 de la mañana, dentro de una vivienda ubicada en la manzana D, casa 12 en el barrio Conjunto XIII en Chimbas. De acuerdo con la investigación fiscal, en ese lugar se encontraban varios jóvenes reunidos cuando una menor, identificada como A.M., también de 17 años, manipuló un arma tipo revólver sin saber que estaba cargada. En un movimiento repentino, el arma se disparó y la bala impactó en el rostro de Joel.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 13.04.47

El chico fue trasladado de urgencia por sus propios familiares al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente. Su estado continúa siendo delicado, mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho y quiénes son los responsables.

Al menor le dieron el alta el pasado 27 de octubre.

Las primeras averiguaciones revelaron que el arma con la que se efectuó el disparo pertenecía a Santiago Fernández, un joven mayor de edad que también estaba presente en el domicilio. Según testigos, Fernández habría ingresado al lugar con el revólver y, tras el disparo, se retiró del sitio llevándose el arma, la misma nunca fue hallada.

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

