Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Luego de casi 140 años de presencia en la provincia , la Comunidad de Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús confirmó que cerrará su ciclo en San Juan , una decisión que marca el final de una extensa trayectoria iniciada a fines del siglo XIX. La despedida se concretará el jueves 18 de diciembre , con una celebración religiosa en la capilla del establecimiento educativo, a la que fueron invitadas familias, exalumnos y miembros de la comunidad, según publicó San Juan al Mundo.

La historia de la congregación en San Juan comenzó en 1886 , cuando las primeras religiosas llegaron desde Córdoba para dar forma a un proyecto educativo impulsado por la solidaridad de Rosario y Luz del Socorro Castro Videla , quienes donaron propiedades y tierras para la creación de una escuela confesional, que está ubicada en Avenida Alem, entre General Paz y Córdoba. A partir de ese gesto, en 1889 abrió sus puertas el Colegio La Inmaculada , que con el correr de las décadas se transformó en una institución de referencia para la educación sanjuanina.

A lo largo de su recorrido, el colegio atravesó momentos históricos complejos, como la reconstrucción posterior al terremoto de 1944, y fue adaptándose a los cambios educativos con la incorporación de nuevos niveles y propuestas pedagógicas. Todo ese camino estuvo guiado por el espíritu que identifica a la congregación, centrado en los valores del servicio, el amor y la reparación.

La salida de las Hermanas Esclavas responde a una realidad que atraviesa a numerosas órdenes religiosas en el país: la disminución de vocaciones y la necesidad de reorganizar su presencia territorial.

“Queremos agradecer al Señor por tanta vida recibida y donada junto a ustedes”, expresaron a San Juan al Mundo la Madre Cecilia, Hna. Mónica y Hna. Valeria, quienes han acompañado esta última etapa en San Juan.

Si bien la congregación dejará San Juan, el Colegio La Inmaculada continuará funcionando. La conducción quedará a cargo de un equipo de gestión laico, que asumirá el compromiso de preservar el ideario cristiano y el proyecto educativo que ha distinguido a la institución durante generaciones.

Desde el establecimiento indicaron que esta nueva etapa mantendrá los pilares fundamentales de la propuesta: la formación en la fe, la catequesis y la vida pastoral seguirán siendo parte central de la vida escolar, bajo la responsabilidad de laicos formados en la espiritualidad de la congregación.

Otros casos en San Juan

En una nota publicada por Tiempo de San Juan en octubre de 2024, Gustavo Larrazábal, obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, adelantaba lo que ya venía ocurriendo en San Juan. “Creo que el que haya cada vez menos religiosas tiene que ver con la falta de vocación. Las vocaciones evidentemente no abundan. Ahora, el por qué es lo que no es tan fácil determinar o esclarecer”.

“El hecho de que la cantidad de religiosas haya ido bajando es evidente. Hay hermanas han ido cerrando obras que tenían en San Juan y otras obras han quedado en manos de laicos. Tenemos, por ejemplo, el Colegio Santa Rosa, en el que había una congregación de hermanas dominicas y, si bien la congregación sigue existiendo en el país, aquí ahora al colegio lo manejan laicos que mantienen la espiritualidad de la congregación”.

Al mismo tiempo, el sacerdote indica que, otro método que se trabaja mucho debido a esta situación de la falta de consagrados, es el de compartir la tarea con laicos en vez de cederla. En este caso menciona el Colegio Orzali, cuyo representante legal ahora es un laico. Sobre esta decisión detalla que, “las hermanas deciden pedir ayuda e ir delegando tareas, porque no saben qué va a pasar mañana y pretenden que la obra continúe. Entonces ahora es muy común esto de lo que se llama la misión compartida. Las congregaciones religiosas han avanzado muchísimo en este tema, y en muchos casos con excelentes resultados”.