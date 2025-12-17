miércoles 17 de diciembre 2025

A cuidarse

Alerta por escorpiones en verano: qué hacer ante una picadura y cómo prevenirlas

Con el aumento de las temperaturas crece la presencia de estos arácnidos en viviendas. Salud difundió recomendaciones clave para evitar riesgos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la llegada del verano y el aumento sostenido de las temperaturas, crece la presencia de escorpiones tanto en zonas urbanas como rurales de la provincia, una situación que vuelve a encender la alerta sanitaria. Estos arácnidos, propios de regiones áridas, suelen buscar lugares frescos, húmedos y oscuros para refugiarse, lo que explica su aparición en el interior de las viviendas durante los meses más calurosos.

Atención

Desde el Ministerio de Salud advierten que los escorpiones utilizan su aguijón como mecanismo de defensa, por lo que una picadura puede provocar dolor intenso y, en determinados casos, complicaciones que requieren atención médica inmediata. Por ese motivo, se difundieron una serie de recomendaciones clave sobre cómo actuar ante una posible picadura.

Ante un caso de picadura, se aconseja aplicar frío local con hielo o compresas para aliviar el dolor y retrasar la absorción del veneno. Además, es fundamental trasladar de inmediato a la persona afectada al centro de salud u hospital más cercano. En caso de ser posible, se recomienda capturar al escorpión y llevarlo en un frasco bien cerrado, ya que su identificación facilita la evaluación médica y el tratamiento adecuado.

Cómo capturar un escorpión de manera segura

Las autoridades sanitarias indican que la forma más segura y práctica de capturar un escorpión es utilizando pinzas y tomándolo por la cola, evitando el contacto directo. También puede recurrirse a frascos, tubos grandes u otros recipientes similares.

El procedimiento consiste en cubrir al animal con la boca del frasco sobre una superficie lisa, deslizar una hoja de papel por debajo hasta que el escorpión quede dentro y luego cerrar herméticamente el recipiente. El ejemplar capturado debe ser llevado al Ministerio de Salud, en el Centro Cívico, División Epidemiología – Sección Zoonosis, Núcleo 2 (teléfono 4305516).

Medidas de prevención en el hogar

Para reducir el riesgo de encontrar escorpiones en la vivienda, se recomienda mantener una limpieza profunda, especialmente en rincones, detrás de muebles y electrodomésticos. También es importante evitar caminar descalzo, usar guantes y calzado cerrado al limpiar patios o manipular objetos en desuso, y revisar ropa y calzado antes de utilizarlos.

Otra medida clave es no introducir las manos en huecos, grietas o espacios oscuros donde puedan esconderse estos arácnidos. Asimismo, se aconseja colocar telas metálicas en rejillas y resumideros, desinfectar estos lugares de manera periódica y controlar la presencia de cucarachas y grillos, que son su principal fuente de alimento.

Cuáles son los escorpiones peligrosos

Si bien la mayoría de las especies no representa un riesgo grave para la salud, las autoridades remarcan la importancia de identificar a los escorpiones del género Tityus, considerados de mayor relevancia sanitaria. Entre ellos, el Tityus trivittatus es el más significativo: se distingue por su color castaño rojizo, tres líneas oscuras en el dorso, pinzas finas y una cola con aguijón terminado en púa.

En cambio, los escorpiones con pinzas más anchas y coloración uniforme suelen no ser de importancia médica. Sin embargo, desde Salud insisten en que ante cualquier picadura se debe acudir de inmediato a un centro de salud, ya que la consulta temprana es clave para una atención segura y oportuna.

