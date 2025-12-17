miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Fueron cuatro sujetos que tomaron pasaje en cercanías del Cementerio de la Capital y lo llevaron hasta Chimbas. Además del dinero, le robaron su iPhone y documentación personal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Cuatro asaltantes subieron al auto de un trabajador de Uber simulando ser simples pasajeros y terminaron asaltándolo. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes y, a punta de arma de fuego, le robaron una billetera con 1.300.000 pesos y su iPhone.

Lee además
Imagen ilustrativa
Atraco en 25 de Mayo

Una banda armada asaltó a una familia y le robó de todo, pero en realidad buscaban a otra persona
violento asalto: un pasajero sorprendio a un taxista en marquesado
Video

Violento asalto: un "pasajero" sorprendió a un taxista en Marquesado

El atraco en poblado y en banda se produjo minutos después de las 2 de la mañana de este martes 16 de diciembre en inmediaciones de calle Oro y Ruta Nacional 40, en Chimbas. La víctima fue Sergio Galván, de 30 años, quien se desempeña como chofer de Uber, según informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se inició cuando Galván tomó un viaje este martes 16 de diciembre en calle Las Heras, antes de llegar al Cementerio de la Capital. En ese punto subieron cuatro hombres, quienes solicitaron ser trasladados hasta la intersección de Ruta 40 y calle Oro, en el departamento Chimbas.

Al arribar al lugar y detener la marcha del vehículo, el sujeto que viajaba en el asiento del acompañante extrajo un arma de fuego y lo amenazó, mientras que otro de los desconocidos lo tomó del cuello para inmovilizarlo. En cuestión de segundos, entre los cuatro lo redujeron y le sustrajeron un teléfono celular iPhone 12, una billetera que contenía 1.300.000 pesos en efectivo y documentación personal, señalaron fuentes del caso.

Temas
Seguí leyendo

Cayeron los "robabicicletas" de Caucete y la Policía logró recuperar 5 rodados

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía

La escena de la tragedia en Ruta 40: la crudeza que dejó la muerte del verdulero y un peligro latente

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Condenan a un sanjuanino que compartía videos de explotación sexual infantil

Se conocieron más detalles del presunto secuestro en Santa Lucía

Detuvieron a cinco hombres en medio de una venganza por un robo en Santa Lucía

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La escena de la tragedia en Ruta 40: la crudeza que dejó la muerte del verdulero y un peligro latente video
Video

La escena de la tragedia en Ruta 40: la crudeza que dejó la muerte del verdulero y un peligro latente

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Calor. 
SMN

Miércoles con tiempo estable y calor en San Juan

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía
Operativo

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía