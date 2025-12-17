Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Cuatro asaltantes subieron al auto de un trabajador de Uber simulando ser simples pasajeros y terminaron asaltándolo. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes y, a punta de arma de fuego, le robaron una billetera con 1.300.000 pesos y su iPhone.

Atraco en 25 de Mayo Una banda armada asaltó a una familia y le robó de todo, pero en realidad buscaban a otra persona

El atraco en poblado y en banda se produjo minutos después de las 2 de la mañana de este martes 16 de diciembre en inmediaciones de calle Oro y Ruta Nacional 40, en Chimbas. La víctima fue Sergio Galván, de 30 años, quien se desempeña como chofer de Uber, según informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se inició cuando Galván tomó un viaje este martes 16 de diciembre en calle Las Heras, antes de llegar al Cementerio de la Capital. En ese punto subieron cuatro hombres, quienes solicitaron ser trasladados hasta la intersección de Ruta 40 y calle Oro, en el departamento Chimbas.

Al arribar al lugar y detener la marcha del vehículo, el sujeto que viajaba en el asiento del acompañante extrajo un arma de fuego y lo amenazó, mientras que otro de los desconocidos lo tomó del cuello para inmovilizarlo. En cuestión de segundos, entre los cuatro lo redujeron y le sustrajeron un teléfono celular iPhone 12, una billetera que contenía 1.300.000 pesos en efectivo y documentación personal, señalaron fuentes del caso.