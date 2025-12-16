Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía

Dos ladrones fueron sorprendidos por patrullas policiales en el momento justo en que preparaban rollos con más de 1.000 kilos de alambre que estaban robando de una finca de Santa Lucía. Finalmente, los delincuentes lograron escapar por los fondos de la propiedad.

El sorpresivo operativo se registró pasadas las 19 de este martes en una finca de la familia Garcés, en cercanías del Asentamiento Pedro Echegaray, en la intersección de las calles Antártida Argentina y Alvear. Hasta allí llegaron policías de la Unidad Motorizada N° 4, alertados sobre la presencia de desconocidos que estarían robando el alambrado perimetral.

Cuando los uniformados arribaron al lugar y recorrieron la zona, observaron a dos sujetos en el interior de la finca, quienes emprendieron la fuga al advertir la presencia de las motos policiales. Luego, los efectivos realizaron una inspección y encontraron los rollos de alambre que habían sido arrancados del perímetro de la propiedad.

Una fuente judicial del caso señaló que el botín que pretendían llevarse superaba los 1.000 kilos de alambre. El dueño de la finca ya radicó la denuncia en la comisaría jurisdiccional, mientras que los policías de la Motorizada procedieron al traslado del material recuperado y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.