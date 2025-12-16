martes 16 de diciembre 2025

Operativo

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía

Los delincuentes se dieron a la fuga cuando llegaron los policías de la Unidad Motorizada N° 4, que arribaron al lugar cuando ya tenían todo preparado para llevarse el botín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos ladrones fueron sorprendidos por patrullas policiales en el momento justo en que preparaban rollos con más de 1.000 kilos de alambre que estaban robando de una finca de Santa Lucía. Finalmente, los delincuentes lograron escapar por los fondos de la propiedad.

El sorpresivo operativo se registró pasadas las 19 de este martes en una finca de la familia Garcés, en cercanías del Asentamiento Pedro Echegaray, en la intersección de las calles Antártida Argentina y Alvear. Hasta allí llegaron policías de la Unidad Motorizada N° 4, alertados sobre la presencia de desconocidos que estarían robando el alambrado perimetral.

image

Cuando los uniformados arribaron al lugar y recorrieron la zona, observaron a dos sujetos en el interior de la finca, quienes emprendieron la fuga al advertir la presencia de las motos policiales. Luego, los efectivos realizaron una inspección y encontraron los rollos de alambre que habían sido arrancados del perímetro de la propiedad.

Una fuente judicial del caso señaló que el botín que pretendían llevarse superaba los 1.000 kilos de alambre. El dueño de la finca ya radicó la denuncia en la comisaría jurisdiccional, mientras que los policías de la Motorizada procedieron al traslado del material recuperado y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

La escena de la tragedia en Ruta 40: la crudeza que dejó la muerte del verdulero y un peligro latente

Miércoles con tiempo estable y calor en San Juan

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía

La CGT de San Juan se movilizará en Plaza 25 de Mayo contra la reforma laboral

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos