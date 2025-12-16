martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

La mujer, madre de una alumna, administraba el dinero de dos cursos y desapareció tras la denuncia. La Justicia investiga una presunta estafa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.

La ilusión de una noche soñada estuvo a punto de convertirse en una pesadilla. A días de la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado, de Misiones, padres y alumnos descubrieron que habían desaparecido más de 17 millones de pesos recaudados durante meses. El dinero estaba a cargo de una madre de la institución, hoy denunciada y con paradero desconocido, lo que desató un escándalo que sacudió a toda la comunidad educativa.

Lee además
Imagen ilustrativa
Una hija en la mira

Le fracturó la cara a su madre y ahora pagará $40.000 y trabajará gratis para zafar de la causa penal
Cruel imagen: el padre filicida junto al pequeño que resultó fallecido.
Horror en Buenos Aires

Desalmado: la macabra carta que el hombre que mató a su hijo de 4 años le dejó a la madre del nene

La recaudación había comenzado en abril y correspondía a dos cursos, con un total de 35 estudiantes. Las familias realizaban aportes mensuales —cercanos a los $68.000— para cubrir los gastos de la fiesta de egresados: salón, catering, DJ, sonido, iluminación, decoración y fotografía. La administración de los fondos había quedado en manos de una madre, identificada como Romina E.

El conflicto salió a la luz cuando, a pocos días del evento, los padres intentaron completar los pagos finales y descubrieron que casi ninguno de los servicios estaba abonado. Solo se había pagado la seña del salón, mientras que el resto de los proveedores no habían recibido dinero.

Excusas, evasivas y una confesión

Mónica B., madre de una de las alumnas, fue una de las primeras en denunciar públicamente la situación. “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, expresó. Según relató, durante meses pidieron rendiciones de cuentas y comprobantes de pago, pero siempre obtuvieron respuestas evasivas.

La alarma se encendió definitivamente cuando la mujer les aseguró que el dinero ya no estaba. Primero habría mencionado un supuesto robo y luego, según mensajes que circularon entre los padres, reconoció que atravesaba un problema de ludopatía. La versión generó una profunda indignación entre las familias, ya que el dinero habría sido gastado en el casino.

Desde el lado de los estudiantes, la noticia fue devastadora. Sofía V., una de las egresadas, contó que se enteraron de la situación el mismo día del evento, cerca del mediodía. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, recordó.

Los pagos se realizaban a través de una billetera virtual y, en un período de ocho meses, se habían reunido aproximadamente $17.500.000. Sin embargo, según relataron los alumnos, “no estaba pago ni el 15% de lo prometido”.

image

Ante la posibilidad concreta de que la fiesta se suspendiera, los padres se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, donde debía realizarse el evento, y comenzaron a reorganizar todo contrarreloj. Con el acompañamiento del intendente local, lograron cubrir un faltante crítico de $8.300.000, lo que permitió que la celebración finalmente se llevara a cabo.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, calificó el hecho como “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”. Explicó que lo prioritario fue garantizar la recepción de los alumnos. “Después veremos cómo afrontamos la deuda”, señaló.

La denuncia penal fue radicada el viernes pasado y la Justicia investiga el caso, mientras la Policía continúa la búsqueda de la mujer señalada, cuyo paradero es desconocido, según informó el medio local Misiones Online.

En medio del escándalo, la comunidad destacó un gesto que conmovió a todos: los propios egresados decidieron que la hija de la mujer denunciada participara igualmente de la fiesta. “Ella no tiene la culpa y también merecía vivir su noche”, relataron los padres.

Del llanto a la emoción

La mañana del viernes estuvo marcada por lágrimas, abrazos y desesperación. Cerca de las 11, padres y egresados comenzaron a reunirse en el salón donde debía realizarse la fiesta esa misma noche. La confirmación de que ninguno de los servicios estaba pago profundizó la angustia.

image

Frente a ese escenario, surgieron gestos solidarios: cada familia aportó lo que pudo y la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 colaboró con empanadas, pizzas y tortas para que nadie quedara afuera. Uno de los momentos más emotivos ocurrió con la llegada del fotógrafo, quien tampoco había cobrado la sesión previa. “Una mamá le dijo: ‘Yo gano 40 mil por semana, te puedo ir pagando de a poquito’”, recordaron.

Finalmente, gracias al esfuerzo colectivo, el respaldo del intendente y la predisposición de los proveedores, la fiesta se realizó. Lo que empezó como una mañana de angustia terminó en una noche inolvidable para los egresados, marcada por la emoción y la solidaridad.

Temas
Seguí leyendo

Adelantan la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión para los más chicos

Gripe H3N2: Cómo afectaría en Argentina el brote de la variante K

¡Con el pichichu no!: robó un caniche y cuando lo rodearon amenazó con matarlo para que lo dejaran huir

Asesinó a su suegro y terminó preso: violenta pelea familiar a cuchilladas y machetazos

Vuelco en Ruta 40: una furgoneta desbarrancó y dejó 14 heridos, hay un menor grave

Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"

Conmoción en Jujuy: asesinaron a un adolescente de 15 años tras una fiesta de egresados

La conmovedora historia de un niño de 14 años que desea ser adoptado: "Mi deseo es tener una familia"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gripe h3n2: como afectaria en argentina el brote de la variante k
Salud

Gripe H3N2: Cómo afectaría en Argentina el brote de la variante K

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Te Puede Interesar

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Martes de sol pleno y mucho calor para San Juan
Clima

Martes de sol pleno y mucho calor para San Juan

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas
Capital

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

Tras el anuncio de Orrego, qué harán los municipios del Gran San Juan con el bono de fin de año
A tener en cuenta

Tras el anuncio de Orrego, qué harán los municipios del Gran San Juan con el bono de fin de año