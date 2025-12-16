martes 16 de diciembre 2025

Golpiza

Detuvieron a cinco hombres en medio de una venganza por un robo en Santa Lucía

Entre los cinco detenidos se encuentra la víctima, y todos tienen antecedentes penales. Circula una versión de que todos los involucrados serían primos entre sí.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre mayor de edad fue presuntamente secuestrado este martes el interior del barrio Las Rosas, en el departamento Santa Lucía, y por el hecho fueron detenidas cinco personas, informaron fuentes policiales.

De acuerdo a la información oficial, el conflicto se originó el lunes 15 de diciembre, cuando la víctima habría cometido un robo. Tras ese episodio, los ahora aprehendidos le exigieron que devolviera los elementos sustraídos y, ante su negativa, este martes lo habrían subido por la fuerza a un vehículo marca Peugeot, para luego trasladarlo por distintos puntos de la ciudad.

El operativo policial permitió localizar el automóvil y a los presuntos autores en el cruce de calles Corrientes y Sarmiento, en Concepción. Allí, los efectivos interceptaron el rodado y procedieron a la aprehensión de las cinco personas que viajaban en su interior.

image

Según el parte policial, el hombre presentaba un corte en el cuero cabelludo, aunque manifestó que no deseaba recibir asistencia médica. En el lugar, la Policía secuestró un arma de fabricación casera tipo tumbera (réplica de arma de fuego similar a una pistola calibre 9 milímetros) y el vehículo utilizado para cometer el hecho.

Las fuentes indicaron que los cinco detenidos cuentan con antecedentes penales. Además, circula la versión de que los involucrados tendrían vínculo familiar y serían primos, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

Los aprehendidos quedaron alojados en los calabozos de la Comisaría 2ª, mientras la Justicia avanza con la investigación del caso bajo las carátulas de lesiones, privación de la libertad y tenencia de arma de fuego.

