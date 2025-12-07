Una familia sanjuanina víctima de la inseguridad: ladrones abrieron su garaje y le robaron tres costosas bicicletas

Una familia sanjuanina está desesperada buscando tres bicicletas que le robaron el pasado jueves en la madrugada.
El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada del último jueves. Están desesperados y solicitan ayuda para recuperarlas.
Uno o más delincuentes abrieron su garaje y del interior se llevaron tres costosas bicicletas mountain bike. Han radicado la denuncia correspondiente en la policía, pero no tienen buenas noticias.
La víctima identificada como Oriana N. ha solicitado en las redes sociales que cualquier persona que tenga información los ayude a recuperarlas, ya que ha sido un golpe muy duro para su familia ya que les costó mucho tener estas bicicletas.