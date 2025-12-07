domingo 7 de diciembre 2025

Grave

Una familia sanjuanina víctima de la inseguridad: ladrones abrieron su garaje y le robaron tres costosas bicicletas

El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada del último jueves. Están desesperados y solicitan ayuda para recuperarlas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bicis

Una familia sanjuanina está desesperada buscando tres bicicletas que le robaron el pasado jueves en la madrugada.

Uno o más delincuentes abrieron su garaje y del interior se llevaron tres costosas bicicletas mountain bike. Han radicado la denuncia correspondiente en la policía, pero no tienen buenas noticias.

592757881_1768238617208244_4264893964879366434_n

La víctima identificada como Oriana N. ha solicitado en las redes sociales que cualquier persona que tenga información los ayude a recuperarlas, ya que ha sido un golpe muy duro para su familia ya que les costó mucho tener estas bicicletas.

