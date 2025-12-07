Un motociclista fue embestido por un colectivo en Ruta 20: sufrió lesiones graves

Un grave siniestro vial ocurrió en la noche del sábado sobre Ruta 20, a la altura de la estación Axion en el departamento 9 de Julio. Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, el hecho tuvo lugar alrededor de las 21:45 del 7 de diciembre de 2025 en plena lluvia torrencial, lo que complicaba la visibilidad.

De acuerdo a los datos oficiales, Pablo Daniel Flores , quien circulaba en sentido Este-Oeste a bordo de una motocicleta Motomel 150cc , fue embestido desde atrás por un colectivo Mercedes Benz. El ómnibus era conducido por Roberto Farías .

Por la fuerza del impacto, tanto la moto como el motociclista salieron despedidos hacia el carril contrario. La motocicleta terminó siendo colisionada por un Citroën C4 conducido por Matías Jofre, quien no pudo evitar el choque debido a la inesperada presencia del rodado en su traza. De milagro, el conductor caído no fue alcanzado por el auto.

Flores fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado con lesiones de gravedad. Dijeron que sufrió diferentes fracturas.

Personal policial realizó las pruebas de alcoholemia a los conductores involucrados, arrojando ambas un resultado de 0,0.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría 31° y los funcionarios de la UFI, fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín, quienes quedaron a cargo de la investigación para determinar las responsabilidades en el siniestro.