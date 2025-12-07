domingo 7 de diciembre 2025

Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

El vehículo de la fuerza se dirigía a un hecho de Flagrancia cuando chocó contra un vehículo fúnebre en la esquina de Chacabuco y Agustín Gómez (calle 5).

Por Redacción Tiempo de San Juan
A media mañana de este domingo se produjo un violento choque en la esquina de Chacabuco y calle 5 (Agustín Gómez) en Rawson. Los vehículos protagonistas fueron una camioneta Nissan Frontier de la Policía de San Juan y un Renault Fluence que pertenece a una empresa fúnebre, Lanusse precisamente.

Según dijeron fuentes del caso, la camioneta pertenece al Comando Oeste y se estaba dirigiendo a un hecho de Flagrancia ocurrido en la zona. La misma iba por calle Chacabuco de Sur a Norte. Al llegar a la esquina de calle 5 chocó violentamente contra el auto Renault Fluence que circulaba de Oeste a Este. Era manejado por Emilio Páez.

Dato: ambas calles contaban con cartel de "PARE" para los 2 vehículos

El violento impacto hizo que la camioneta perdiera el control y diera varios tumbos. Este rodado de la Policía era conducido por el oficial ayudante Renzo Guevara (26) y lo acompañaba el cabo Jonathan Caló (32).

Los dos efectivos fueron trasladados al Hospital Rawson ya que dijeron tener dolencias y a prima facie tenían varios cortes.

En el hecho trabajó personal de comisaría 35ta y la fiscalía de UFI Delitos Especiales en turno; precisamente el fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.

