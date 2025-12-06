Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano

Después de haber quedado afuera de las siguientes instancias del Torneo Regional Amateur, los hinchas de Sportivo Desamparados transitan momentos difíciles con su escuadra y, en ese contexto, un fanático de San Martín aprovechó el momento para cargar a la parcialidad rival.
A través de sus redes sociales, el motoquero compartió un video en el que se lo observa paseando por zona puyutana con su escudo verdinegro y cantando una canción en referencia a la inactividad deportiva que tendrá la institución del Víbora, luego de no clasificar en la competición más importante que tenía por delante.
Este folclore se vio en las redes y en las calles sanjuaninas, con pasacalles en los que se bromeaba con el descenso de San Martín al Nacional B. La publicación de la foto encendió los comentarios y el cruce entre los hinchas fue candente.
En la segunda fase del Regional, a la que no pudo acceder el Puyutano, por San Juan, avanzaron Árbol Verde de Jáchal y General Belgrano de Sarmiento desde la Zona 8; Unión de Villa Krause como el mejor de la Zona 9; y desde la Zona 10, Peñaflor de San Martín junto a Alianza.
El dato saliente: de todos ellos, solo el Lechuzo deberá salir de la provincia para su primer compromiso.
