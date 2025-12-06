Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano

Después de haber quedado afuera de las siguientes instancias del Torneo Regional Amateur , los hinchas de Sportivo Desamparados transitan momentos difíciles con su escuadra y, en ese contexto, un fanático de San Martín aprovechó el momento para cargar a la parcialidad rival.

Pac Man, íntimo El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

Por primera vez Con Messi a la cabeza, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS

A través de sus redes sociales, el motoquero compartió un video en el que se lo observa paseando por zona puyutana con su escudo verdinegro y cantando una canción en referencia a la inactividad deportiva que tendrá la institución del Víbora, luego de no clasificar en la competición más importante que tenía por delante.

Este folclore se vio en las redes y en las calles sanjuaninas, con pasacalles en los que se bromeaba con el descenso de San Martín al Nacional B. La publicación de la foto encendió los comentarios y el cruce entre los hinchas fue candente.

En la segunda fase del Regional, a la que no pudo acceder el Puyutano, por San Juan, avanzaron Árbol Verde de Jáchal y General Belgrano de Sarmiento desde la Zona 8; Unión de Villa Krause como el mejor de la Zona 9; y desde la Zona 10, Peñaflor de San Martín junto a Alianza.

El dato saliente: de todos ellos, solo el Lechuzo deberá salir de la provincia para su primer compromiso.