domingo 7 de diciembre 2025

No pudo ser

Los Pumas 7s perdieron la final frente a Sudáfrica y se quedaron con las manos vacías

El equipo argentino, que venía de superar con autoridad a Fiji en semifinales, mantuvo el control del juego durante gran parte del partido, pero los sudafricanos aprovecharon los últimos minutos para revertir el marcador y quedarse con la victoria por 21 a 19.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los Pumas 7s protagonizaron una final intensa y de alto ritmo frente a Sudáfrica, donde estuvieron cerca de quedarse con el título en Ciudad del Cabo. El equipo argentino, que venía de superar con autoridad a Fiji en semifinales, mantuvo el control del juego durante gran parte del partido, pero los sudafricanos aprovecharon los últimos minutos para revertir el marcador y quedarse con la victoria por 21 a 19.

Bajo la conducción de Santiago Gómez Cora, el conjunto nacional mostró solidez defensiva, precisión en ataque y momentos de gran dinámica, lo que le permitió llegar a una nueva definición en el Circuito Mundial. Sin embargo, pequeños detalles marcaron la diferencia sobre el final y dejaron a Argentina sin la posibilidad de consagrarse en esta etapa.

A pesar del resultado, el rendimiento del equipo fue positivo y confirma el buen presente del plantel, que continúa siendo protagonista en el World Rugby Sevens Series. La delegación argentina volverá ahora a enfocarse en la próxima parada del calendario con la intención de mantener el nivel y seguir sumando puntos importantes en la competencia.

