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Gran desempeño

Los Pumas 7s recuperaron su nivel y se subieron al podio en Nueva York

El seleccionado argentino se recuperó rápido tras el golpe que le había dado Sudáfrica en las semis y derrotó por 26 a 10 a Australia en el partido por el bronce.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los Pumas 7's se subieron al podio en el Seven de Nueva York, sexta fecha de la temporada 2025/26 del Circuito Mundial de esa disciplina. El seleccionado argentino se recuperó rápido tras el golpe que le había dado Sudáfrica en las semis, en el arranque de la jornada, y derrotó por 26 a 10 a Australia en el partido por el bronce.

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Así cortó una sequía de tres fechas sin medallas, ya que venía de quedar séptimo en Singapur y quinto en Perth y en Vancouver. La última vez que había terminado entre los tres mejores había sido en diciembre pasado, en la segunda cita del calendario en Ciudad del Cabo, en la que fue subcampeón.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora se vieron muy rápido abajo en el marcador ante los australianos, que venían de caer 28 a 7 con Fiji en la otra semis. Wallace Charlie sumó el primer try del partido a los dos minutos de juego y puso el 5-0 de los oceánicos.

La reacción albiceleste llegó muy rápido. Dos minutos más tarde, Luciano González Rizzoni protagonizó una gran corrida con la pelota y asistió a Pedro de Haro, que apoyó para los argentinos (5-5). Y el marcador no volvió a moverse en el primer tiempo.

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Marcos Moneta mostró su talento en el arranque del segundo capítulo, con una enorme jugada individual que terminó con un nuevo try. De Haro convirtió y amplió la diferencia a 12-5. Y con la ventaja a su favor, Los Pumas se "agrandaron".

Con tries de Matteo Graziano y Sebastian Dubuc y conversiones de De Haro, se escaparon a 26-5. Y la conquista de Jayden Blake a segundos del final solo le sirvió a Australia para hacer menos abultada su derrota.

En el arranque del domingo, en las semis ante Sudáfrica, Los Pumas tuvieron un arranque complicado por la efectividad de su rival y no pudieron remontar la diferencia de que los sudafricanos sacaron en el primer tiempo. Y los Blitzboks -como se denomina la versión seven de los tradicionales Springboks- se impusieron por 14 a 5.

Los Pumas impusieron el ritmo del partido, con posesión de pelota, en los primeros minutos. Pero Sudáfrica fue pura efectividad y en su primera avanzada sobre el ingoal rival abrió el marcador. Fue con un try de Sebastiaan Jobb a los dos minutos, que convirtió Tristan Leyds para el 7-0 de africanos. Cinco minutos más tarde, Selvyn Davids amplió la ventaja con otra conquista y Leyds puso el 14-0, justo antes del descanso.

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Los argentinos salieron a buscar el partido en la segunda mitad. Moneta se anotó un try (De Haro falló la conversión) y descontó 5-14 ni bien arrancó el complemento. La ilusión era grande. Pero los sudafricanos cerraron la defensa y formaron un muro que Los Pumas ya no pudieron superar.

Para llegar a esa instancia, el equipo albiceleste atravesó tres partidos de perfiles muy distintos, con arranques intensos, cambios bruscos de dominio y una fuerte capacidad para golpear a partir de la presión, la potencia individual y la reacción anímica. En el debut superó a Fiji por 31-12, luego le ganó con sufrimiento a España por 27-26 y cerró la primera fase con una derrota por 19-14 ante Gran Bretaña, que igual no le impidió quedar como el mejor del Grupo B.

Los Pumas querían sumar en Nueva York su primer título de la temporada. En pleno proceso de reconstrucción, tras la salida de varios jugadores de peso, el seleccionado celeste y blanco no se sube a lo más alto del podio en el circuito desde su victoria en Hong Kong, en marzo de 2025, temporada en la que terminó luego ganando la fase regular.

FUENTE: Clarín

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