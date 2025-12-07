domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
GP de Abu Dabi

Max Verstappen ganó la carrera, pero no le alcanzó: Lando Norris campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto de Alpine cerró el año de la peor forma y terminó último.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un piloto inglés volvió a salir campeón de la Fórmula 1. Lando Norris se consagró en la temporada 2026 tras salir 3ro en la última carrera del año. El ganador del Gran Premio de Abu Dabi fue Max Verstappen. El conductor de Red Bull podía haber dado el batacazo, pero los buenos resultados de los McLaren lo dejaron sin la corona.

Lee además
fin de la temporada para tobias martinez en el turismo carretera: agustin canapino, campeon
Automovilismo

Fin de la temporada para Tobías Martínez en el Turismo Carretera: Agustín Canapino, campeón
franco colapinto celebro, con bronca, que haya terminado la temporada
Fórmula 1

Franco Colapinto celebró, con bronca, que haya terminado la temporada

Punto y aparte para la decepcionante actuación de Franco Colapinto que cerró el año de la peor manera. Terminó último con su Alpine y su compañero -Gasly- penúltimo. Borrón y cuenta nueva para esta escudería que nunca fue competitiva a pesar de los trabajos de los pilotos.

image

Norris tuvo una carrera excepcional, al igual que Piastri. Lucharon mucho para llegar a estos puestos y desde ahí fueron inamovibles. Tsunoda -compañero de Max- hizo lo posible para ayudar a su colega, pero los de McLaren tuvieron muchísima destreza para alcanzar los puestos de arriba.

A pesar de todo Verstappen tuvo un fin de año excepcional, pudo encontrar el auto en las últimas carreras y a pesar de los primeros puestos no le alcanzó para gritar nuevamente campeón.

Temas
Seguí leyendo

Los Pumas 7s perdieron la final frente a Sudáfrica y se quedaron con las manos vacías

Por un lugar en la final, Boca y Racing se enfrentan en la Bombonera: hora, formaciones y dónde verlo

Cuál es el deseo de Lionel Messi tras salir campeón con el Inter Miami de la MLS

UPCN perdió en el segundo partido del Tour 3

Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano

Con Messi a la cabeza, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

Del Pueblo Viejo al Puebla: tras su salida de San Martín, Maestro Puch seguirá su carrera en México

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por un lugar en la final, boca y racing se enfrentan en la bombonera: hora, formaciones y donde verlo
Clásico picante

Por un lugar en la final, Boca y Racing se enfrentan en la Bombonera: hora, formaciones y dónde verlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano
Folclore

Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro
Pac Man, íntimo

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

Te Puede Interesar

El Penal de Chimbas estrena un sistema inédito: así se ven los módulos de alta seguridad que ya están casi listos
Infraestructura clave

El Penal de Chimbas estrena un sistema inédito: así se ven los módulos de alta seguridad que ya están casi listos

Por Miriam Walter
Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Un confuso hecho en Capital terminó con un chico herido de bala y un joven de 18 años, el presunto ladrón, casi linchado.
Investigación

Buscan a un mendocino que le metió dos tiros en la rodilla a un hombre en Sarmiento

Fin de la temporada para Tobías Martínez en el Turismo Carretera: Agustín Canapino, campeón
Automovilismo

Fin de la temporada para Tobías Martínez en el Turismo Carretera: Agustín Canapino, campeón