Max Verstappen ganó la carrera, pero no le alcanzó: Lando Norris campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Un piloto inglés volvió a salir campeón de la Fórmula 1. Lando Norris se consagró en la temporada 2026 tras salir 3ro en la última carrera del año. El ganador del Gran Premio de Abu Dabi fue Max Verstappen. El conductor de Red Bull podía haber dado el batacazo, pero los buenos resultados de los McLaren lo dejaron sin la corona.

Punto y aparte para la decepcionante actuación de Franco Colapinto que cerró el año de la peor manera. Terminó último con su Alpine y su compañero -Gasly- penúltimo. Borrón y cuenta nueva para esta escudería que nunca fue competitiva a pesar de los trabajos de los pilotos.

image

Norris tuvo una carrera excepcional, al igual que Piastri. Lucharon mucho para llegar a estos puestos y desde ahí fueron inamovibles. Tsunoda -compañero de Max- hizo lo posible para ayudar a su colega, pero los de McLaren tuvieron muchísima destreza para alcanzar los puestos de arriba.

A pesar de todo Verstappen tuvo un fin de año excepcional, pudo encontrar el auto en las últimas carreras y a pesar de los primeros puestos no le alcanzó para gritar nuevamente campeón.