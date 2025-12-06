sábado 6 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

La sociedad anónima Clinord es administrada en la provincia por la familia Goransky, según consta en registros del Poder judicial. La oportunidad de negocios que vieron dos empresarios de locales que incluyó un intercambio de bienes. De una presidenta amiga del Che Guevara a un directorio salpicado por escándalos en Panamá.

Por Natalia Caballero
Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara.&nbsp;

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto "Che" Guevara. 

BANCO
ESTACIONAMIENTO

Las propiedades del centro sanjuanino están concentradas en manos de pocas familias. Los valores de compra y venta están cotizados en varios miles de dólares y son estos árboles genealógicos de tradición los que imponen precios de renta a través de acuerdos de palabra debido a su carácter monopólico. Entre esos bienes inmuebles se encuentran los edificios que formaban parte de lo que fue el Banco Italia y Río de la Plata, ubicado en plena Ignacio de la Roza entre General Acha y Tucumán. Hoy, ocupan esas locaciones un estacionamiento, un banco, una compañía de telefonía e Internet y hasta dependencias del Poder Judicial. La titularidad de esas propiedades, según consta en Catastro, lo tiene una sociedad anónima con sede en Uruguay. Se trata de Clinord, administrada por la familia Goransky de acuerdo a un registro de la Justicia. Por primera vez, Tiempo de San Juan revela cómo esos bienes pasaron a manos de Clinord, cuyo directorio se encuentra salpicado por escándalos en Panamá. En el medio, hubo acuerdos económicos entre dos de las familias más reconocidas en el ámbito local de los negocios. La batalla judicial que se viene por una de las herencias más suculentas de San Juan.

Lee además
En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá
el arbolito de navidad, con balance positivo en san juan: el comercio hablo sobre buenas ventas y descuentos de hasta el 40% video
Relevamiento

El arbolito de Navidad, con balance positivo en San Juan: el comercio habló sobre buenas ventas y descuentos de hasta el 40%

Clinord S.A fue creada en Montevideo, Uruguay, país en el cual para saber quiénes son los dueños de una sociedad anónima hay que contar con un permiso del supremo tribunal. Ese resguardo de datos es lo que lleva a muchos empresarios argentinos a asentar en tierras orientales las S.A con las que van a operar en el mercado. Si bien el directorio de Clinord está actualmente presidido por Gladys Neris González Pérez, uruguaya de nacimiento, lo cierto es que en sus orígenes y de acuerdo a documentación judicial tuvo como presidenta a Estera Grynhauz, la madre de Herman (fallecido), Ernesto, Gabriel (fallecido) y Hugo Goransky, conocido por su protagonismo dentro de la industria sanjuanina y también a nivel nacional.

ESTERA

Estera Grynhauz se casó poco tiempo después del terremoto del ’44 con Saúl Goransky, quien creó la empresa La Platense, que en un principio se dedicaba a la ferretería industrial y que posteriormente se convirtió en la proveedora de oxígeno de San Juan. Grynhauz era una mujer muy conocida en la provincia, en los negocios familiares estuvo involucrada y ocupó hasta su muerte la presidencia de Clinord. Consta en registros familiares fotos de doña Estera con Ernesto “Che” Guevara, uno de los argentinos más conocidos del mundo y cuyos sueños de revolución, inspirados en el nacimiento de un hombre nuevo, sirvieron de inspiración para algunos y para otros, de condena.

No hay detalles ni precisiones sobre cómo Clinord pasó a ser presidida por González, tampoco la conexión exacta entre la uruguaya y Goransky. Pero lo que sí sabe es que la sociedad anónima tiene como parte del directorio a Julio Carlevaro Carbó, conocido por enfrentar múltiples procesos judiciales, uno en Argentina. También figura como parte del directorio de 127 compañías en Panamá, país conocido por ser un paraíso fiscal. Su nombre trascendió a la esfera pública porque figura como accionista de Snowy S.A, una firma acusada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos por defraudar al Estado Argentino en miles de dólares con bonos comprados durante la Dictadura y que tiene un capítulo ligado al ex Banco Italia.

BANCO

El punto neurálgico del entramado patrimonial de Clinord es un inmueble icónico del centro sanjuanino: el ex Banco Italia, hoy convertido en sede de otro banco, con estacionamientos privados y oficinas premium. La historia del ex Banco Italia merece capítulo aparte. Según indican los registros, el inmueble fue originalmente parte de una operación comercial realizada décadas atrás por un actor fundamental en la trama familiar: el tío materno de los hermanos Goransky, el hermano de Estera Grynhauz. Este hombre era un empresario visionario, pionero en la expansión comercial. Fue partícipe del desarrollo del shopping Del Bono, que transformó el paisaje urbano y económico de la zona en la década del ’90.

ESTACIONAMIENTO

Durante ese período de expansión, se produjo una movida estratégica: el intercambio del terreno donde funcionaba el supermercado José González—hoy reemplazado por una sucursal del Vea, ubicada detrás del shopping— por la propiedad del ex Banco Italia, que estaba en manos de la familia González. Ese movimiento sentó las bases de lo que luego sería uno de los bienes inmuebles más emblemáticos de la familia Goransky-Grynhauz.

Tras la muerte de Grynhauz, la sociedad que compartía con los hermanos Goransky quedó al borde de la dispersión. En ese contexto, quien tomó el timón y llevó el patrimonio a otra escala fue Hugo Goransky. Trascendió que en sede judicial se librará una batalla por la sucesión de Saúl y Estera, que aún no está cerrada por “incumplimientos severos” de una de las partes, según indicaron las fuentes consultadas por este diario. Uno de los herederos del imperio Goransky-Grynhauz buscaría abrir la sucesión en Uruguay porque los bienes de Clinord no habrían sido incluidos en el primer juicio de sucesión familiar.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional quita subsidios de luz en countries cordobeses: ¿puede pasar en San Juan?

El Gobierno estudia eliminar el impuesto interno a los autos: qué pasará con los precios de los 0 km

Tras el anuncio de la colocación de un nuevo bono, baja el dólar y el mercado repunta

Innovación en San Juan: conocé cómo funciona el "laboratorio de la miel"

Luis Caputo confirmó que Argentina volverá al mercado internacional de deuda: emitirán un bono a cuatro años

En San Juan estudian un aumento del boleto de colectivo, ¿desde cuándo?

ANSES depositará $150.224 en diciembre 2025: a quiénes

Se encareció Chile justo cuando reabrió el paso de Agua Negra: por qué ahora alcanza para menos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Alex Masman, de la sonrisa de niño a las caras largas por terminar detenido.
Un habitué de los policiales

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Imagen ilustrativa.
Pudo ser una tragedia

Dos tucumanos fueron arrastrados por la creciente en Valle Fértil

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa
UFI Estafas

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa

Imagen ilustrativa
Falsa denuncia

Una adolescente acusó a su exnovio de difundir videos íntimos y la denuncia resultó ser falsa

Te Puede Interesar

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Por Natalia Caballero
Armado y escondido en el techo de una ferretería intentó robar, pero quedó al descubierto
En Santa Lucía

Armado y escondido en el techo de una ferretería intentó robar, pero quedó al descubierto

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro
Pac Man, íntimo

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

El Parque de Mayo de San Juan, en medio de profundas transformaciones.
Curiosidades

El Parque de Mayo se ilumina con el sol: la ambiciosa remodelación incluye paneles fotovoltaicos para autoconsumo