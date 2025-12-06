Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Las propiedades del centro sanjuanino están concentradas en manos de pocas familias. Los valores de compra y venta están cotizados en varios miles de dólares y son estos árboles genealógicos de tradición los que imponen precios de renta a través de acuerdos de palabra debido a su carácter monopólico. Entre esos bienes inmuebles se encuentran los edificios que formaban parte de lo que fue el Banco Italia y Río de la Plata, ubicado en plena Ignacio de la Roza entre General Acha y Tucumán. Hoy, ocupan esas locaciones un estacionamiento, un banco, una compañía de telefonía e Internet y hasta dependencias del Poder Judicial. La titularidad de esas propiedades, según consta en Catastro, lo tiene una sociedad anónima con sede en Uruguay. Se trata de Clinord, administrada por la familia Goransky de acuerdo a un registro de la Justicia. Por primera vez, Tiempo de San Juan revela cómo esos bienes pasaron a manos de Clinord, cuyo directorio se encuentra salpicado por escándalos en Panamá. En el medio, hubo acuerdos económicos entre dos de las familias más reconocidas en el ámbito local de los negocios. La batalla judicial que se viene por una de las herencias más suculentas de San Juan.

Clinord S.A fue creada en Montevideo, Uruguay, país en el cual para saber quiénes son los dueños de una sociedad anónima hay que contar con un permiso del supremo tribunal. Ese resguardo de datos es lo que lleva a muchos empresarios argentinos a asentar en tierras orientales las S.A con las que van a operar en el mercado. Si bien el directorio de Clinord está actualmente presidido por Gladys Neris González Pérez, uruguaya de nacimiento, lo cierto es que en sus orígenes y de acuerdo a documentación judicial tuvo como presidenta a Estera Grynhauz, la madre de Herman (fallecido), Ernesto, Gabriel (fallecido) y Hugo Goransky, conocido por su protagonismo dentro de la industria sanjuanina y también a nivel nacional.

ESTERA

Estera Grynhauz se casó poco tiempo después del terremoto del ’44 con Saúl Goransky, quien creó la empresa La Platense, que en un principio se dedicaba a la ferretería industrial y que posteriormente se convirtió en la proveedora de oxígeno de San Juan. Grynhauz era una mujer muy conocida en la provincia, en los negocios familiares estuvo involucrada y ocupó hasta su muerte la presidencia de Clinord. Consta en registros familiares fotos de doña Estera con Ernesto “Che” Guevara, uno de los argentinos más conocidos del mundo y cuyos sueños de revolución, inspirados en el nacimiento de un hombre nuevo, sirvieron de inspiración para algunos y para otros, de condena.

No hay detalles ni precisiones sobre cómo Clinord pasó a ser presidida por González, tampoco la conexión exacta entre la uruguaya y Goransky. Pero lo que sí sabe es que la sociedad anónima tiene como parte del directorio a Julio Carlevaro Carbó, conocido por enfrentar múltiples procesos judiciales, uno en Argentina. También figura como parte del directorio de 127 compañías en Panamá, país conocido por ser un paraíso fiscal. Su nombre trascendió a la esfera pública porque figura como accionista de Snowy S.A, una firma acusada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos por defraudar al Estado Argentino en miles de dólares con bonos comprados durante la Dictadura y que tiene un capítulo ligado al ex Banco Italia.

BANCO

El punto neurálgico del entramado patrimonial de Clinord es un inmueble icónico del centro sanjuanino: el ex Banco Italia, hoy convertido en sede de otro banco, con estacionamientos privados y oficinas premium. La historia del ex Banco Italia merece capítulo aparte. Según indican los registros, el inmueble fue originalmente parte de una operación comercial realizada décadas atrás por un actor fundamental en la trama familiar: el tío materno de los hermanos Goransky, el hermano de Estera Grynhauz. Este hombre era un empresario visionario, pionero en la expansión comercial. Fue partícipe del desarrollo del shopping Del Bono, que transformó el paisaje urbano y económico de la zona en la década del ’90.

ESTACIONAMIENTO

Durante ese período de expansión, se produjo una movida estratégica: el intercambio del terreno donde funcionaba el supermercado José González—hoy reemplazado por una sucursal del Vea, ubicada detrás del shopping— por la propiedad del ex Banco Italia, que estaba en manos de la familia González. Ese movimiento sentó las bases de lo que luego sería uno de los bienes inmuebles más emblemáticos de la familia Goransky-Grynhauz.

Tras la muerte de Grynhauz, la sociedad que compartía con los hermanos Goransky quedó al borde de la dispersión. En ese contexto, quien tomó el timón y llevó el patrimonio a otra escala fue Hugo Goransky. Trascendió que en sede judicial se librará una batalla por la sucesión de Saúl y Estera, que aún no está cerrada por “incumplimientos severos” de una de las partes, según indicaron las fuentes consultadas por este diario. Uno de los herederos del imperio Goransky-Grynhauz buscaría abrir la sucesión en Uruguay porque los bienes de Clinord no habrían sido incluidos en el primer juicio de sucesión familiar.