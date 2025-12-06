Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

El área gastronómica contará con 14 locales totalmente equipados y listos para funcionar, una apuesta fuerte para atraer a familias y visitantes de toda la zona.

Las galerías comerciales del Centro Comercial Las Lajas ya muestran su escala y diseño moderno, con 96 locales distribuidos en un espacio cerrado y climatizado.

En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.

San Juan está a un paso de sumar un nuevo shopping y está en Chimbas. En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de un departamento históricamente asociado a la industria.

Participá Play Cinema y Patio Alvear Shopping ya prendieron las luces de navidad: desde el Grinch y villancicos hasta talleres para niños

El proyecto, desarrollado por la empresa Bono SRL, cuenta con 5.603 m² de superficie cubierta y 8.426 m² totales, y abrirá sus puertas en marzo o abril de 2026. El proyecto promete transformar el movimiento comercial del departamento con un espacio moderno, climatizado y pensado para las necesidades de una comunidad en crecimiento permanente.

Con 96 locales, 14 propuestas gastronómicas y una amplia zona de servicios, el nuevo shopping apunta a convertirse en un punto de referencia para miles de vecinos y visitantes.

Sus impulsores son Miguel Rodríguez y Leandro Sambrizzi, socios en la desarrolladora Bono SRL, la misma empresa que construyó el barrio privado Las Lajas, ubicado detrás del complejo comercial.

image Miguel Rodriguez.

Rodríguez explicó que el proyecto surge como respuesta a una demanda real del departamento. “Chimbas es un departamento con un crecimiento increíble y es el que más mano de obra aporta a la minería en San Juan”, sostuvo, al tiempo que destacó y agradeció el apoyo permanente de las autoridades municipales, cuyo acompañamiento -dijo- fue clave para el avance del proyecto.

Y agregó que la idea es ofrecer un espacio a la altura de ese crecimiento: “La gente está ávida de tener comercios con productos buenos y tiene el poder adquisitivo para poder lograrlo. No porque sea Chimbas tiene que ser barato”, aseguró.

Cómo será

image

Al ingresar al nuevo shopping, por avenida Benavidez, se abren dos largas y amplias galerías paralelas que integrarán un total de 96 locales, divididos en sectores temáticos. La zona gastronómica -uno de los puntos fuertes ubicado hacia el oeste- tendrá 14 locales totalmente equipados con aire acondicionado e iluminación, listos para ser ocupados. “En gastronomía la posibilidad de desarrollo es muy grande y el costo de entrada es bajo, porque solo tienen que armar su local”, explicó el desarrollador.

En el extremo opuesto se ubicará el sector de servicios, con supermercado, farmacia, perfumería, cajeros automáticos de Banco San Juan, Rapipago y rubros pensados para resolver gestiones cotidianas. También hay un espacio de juegos ya listo, y grupos de baños modernos distribuidos a lo largo del recorrido.

El empresario defendió el modelo de centros comerciales cerrados como una apuesta necesaria para la provincia: “Los polos comerciales en el mundo han venido para quedarse. No creo en el paseo comercial abierto. En San Juan, por una cuestión de clima, no podrías estar en verano sin un espacio cerrado”.

Rodríguez destacó la transformación del concepto de shopping: “El shopping actual es un lugar donde la familia viene a descansar, a pasear, a que los niños jueguen y a realizar gestiones como pagar boletas, todo bajo condiciones favorables de seguridad, estacionamiento, sombra y calefacción”.

Una apuesta al futuro económico

Pese al bajo consumo que atraviesa el país, el empresario considera que hoy es un buen momento para invertir. “El que invierte ahora tiene visión de futuro, no está pensando en el hoy. Yo mismo he comprado locales porque creo rotundamente en este proyecto y en que la situación económica va a mejorar”, afirmó.

El flujo de visitantes también fue un factor decisivo para elegir la ubicación del centro comercial. “Pasan 7.200 autos por día. Tenemos un flujo enorme de todos los barrios alrededor, y la cercanía con Rivadavia es una ventaja clave”, detalló. Aunque el barrio privado Las Lajas está al lado del shopping, Rodríguez aclaró que su aporte al tránsito será menor: “el barrio aporta un 3 o 4% de gente”, dijo aludiendo a que la magnitud real viene de toda la comunidad que los rodea.

Una oportunidad para las marcas sanjuaninas

Finalmente, Rodríguez dejó un mensaje directo para comerciantes y emprendedores locales que quieran sumarse a la propuesta: el shopping está abierto a grandes marcas y franquicias, pero también a las propuestas de emprendimientos sanjuaninos.

“Quiero que no vean a Chimbas como una debilidad, sino como fortaleza” y agregó una estadística interesante: que “un local dentro de un shopping debería vender tres veces más que si estuviera traccionando solo afuera”.

Embed - Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

La empresa entregó a partir del 1 de diciembre los locales a los propietarios que los compraron y algunos de ellos están en alquiler. Ahora comienza la etapa de armado interno y habilitaciones.

Si todo avanza según lo previsto, el Centro Comercial Las Lajas abrirá sus puertas al público entre marzo y abril de 2026, dando inicio al primer shopping del departamento.