jueves 4 de diciembre 2025

Play Cinema y Patio Alvear Shopping ya prendieron las luces de navidad: desde el Grinch y villancicos hasta talleres para niños

Éste 8 de diciembre el shopping celebra 17 Años de trayectoria y compromiso con la comunidad sanjuanina. Mirá las actividades de todo el mes para disfrutar en familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Papa noel y grinch
20251202_100334
20251202_105403

Play Cinema y Patio Alvear Shopping ya prendieron las luces de navidad. Desde su apertura, el shopping se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad, con más de 50 locales que ofrecen una amplia variedad de productos y servicios. Su compromiso con la comunidad se refleja en las diversas actividades y eventos que organiza, como actividades gratuitas y la reciente apertura de KFC, que se suma a la oferta gastronómica del shopping.

20251202_105403

Te contamos las actividades GRATUITAS que el shopping tiene pensado para vos:

-TALLERES PARA NIÑOS de la mano de Magia Craft y Daale Animaciones

Domingo 7/12 y Lunes 8/12 de 18.30 a 20.30hs

Del 18/12 al 23/12 de 18:30 a 20:30hs

¡Vení a sacarte tu foto!

-PAPÁ NOEL

Lunes 8/12/25: de 12 a 14hs y de 19:00 a 21hs

Del viernes 19/12/25 al 23/12/25 de 12 a 14hs y de 19:00 a 21hs

Miércoles 24/12/25 de 12 a 14hs

-GRINCH EN PLAY CINEMA

Del viernes 19 al martes 23/12 de 19 a 21hs

-VILLANCICOS Coro Pre Universitario

Viernes 19/12 20.30hs

OBSEQUIO POR COMPRA

Con compras superiores a $75.000 te obsequian un vino Flichman Reserva o tabla de madera de algarrobo. Desde el viernes 19/12 por la tarde hasta el miércoles 24/12 por la mañana, o hasta agotar stock. Horario stand de canje: Turno mañana de 11:30 a 15:00 hs y turno tarde de 18:00 a 21:30 hs.

20251202_100334

