Play Cinema y Patio Alvear Shopping ya prendieron las luces de navidad: desde el Grinch y villancicos hasta talleres para niños

Play Cinema y Patio Alvear Shopping ya prendieron las luces de navidad. Desde su apertura, el shopping se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad, con más de 50 locales que ofrecen una amplia variedad de productos y servicios. Su compromiso con la comunidad se refleja en las diversas actividades y eventos que organiza, como actividades gratuitas y la reciente apertura de KFC, que se suma a la oferta gastronómica del shopping.
Te contamos las actividades GRATUITAS que el shopping tiene pensado para vos:
-TALLERES PARA NIÑOS de la mano de Magia Craft y Daale Animaciones
Domingo 7/12 y Lunes 8/12 de 18.30 a 20.30hs
Del 18/12 al 23/12 de 18:30 a 20:30hs
¡Vení a sacarte tu foto!
-PAPÁ NOEL
Lunes 8/12/25: de 12 a 14hs y de 19:00 a 21hs
Del viernes 19/12/25 al 23/12/25 de 12 a 14hs y de 19:00 a 21hs
Miércoles 24/12/25 de 12 a 14hs
-GRINCH EN PLAY CINEMA
Del viernes 19 al martes 23/12 de 19 a 21hs
-VILLANCICOS Coro Pre Universitario
Viernes 19/12 20.30hs
OBSEQUIO POR COMPRA
Con compras superiores a $75.000 te obsequian un vino Flichman Reserva o tabla de madera de algarrobo. Desde el viernes 19/12 por la tarde hasta el miércoles 24/12 por la mañana, o hasta agotar stock. Horario stand de canje: Turno mañana de 11:30 a 15:00 hs y turno tarde de 18:00 a 21:30 hs.