martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mensaje encubierto

¿Se agranda la familia?: la foto navideña de Luisana Lopilato que desató rumores de embarazo

La actriz hizo un posteo en sus redes sociales y sus seguidores están sospechando la llegada de un nuevo integrante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
luisana

Por estas horas, Luisana Lopilato se convirtió en tendencia en las redes sociales por un posteo que hizo en su cuenta de Instagram y que desató rumores de embarazo.

Lee además
Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos. 
Consumo de Fiestas

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas
Más de 80 expositores se reunirán en la segunda edición de la Feria Navideña Emprendedora.
Para agendar

Llega una feria con 80 expositores sanjuaninos para elegir los regalos de Navidad

Todo se desató por un pequeño detalle que no pasó desapercibido y fue creciendo la ola de comentarios al respecto. La actriz compartió un carrusel de fotos en el que se la ve decorando el árbol navideño y donde hizo una extensa reflexión sobre un proyecto laboral y su regreso a la rutina cotidiana.

“Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante”, escribió en su publicación.

En esa línea, agregó otro pensamiento sobre cómo vive cada etapa profesional y personal: “Entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar”.

La foto de Luisana Lopilato que despertó rumores de embarazo

Embed - Luisana Lopilato on Instagram: "Cada vez que estoy terminando un proyecto, mis amigos y la gente que me conoce bien siempre me preguntan lo mismo: “¿Y ahora? ¿Cómo te vas a sentir?” Porque es verdad… durante 8, 10, 12 semanas vivís casi 24/7 con gente nueva. Personas que al principio son desconocidos, pero que de repente ves más que a tu propia familia, más que a tus amigos. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a quererlos, a admirarlos, a desear que formen parte de tu vida para siempre. Y sí… cuando se termina, lo siento. Lo siento de verdad. Los primeros tres días estoy medio perdida, como sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio, con tanto espacio libre que antes estaba lleno de cámaras, voces, energía, risas, trabajo, mates, desafíos. Pero después de esos tres días… aparece lo más lindo. Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor. Y ahí me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida. Antes lo decía sin pensarlo… ahora lo veo. Lo veo en ellos, en mis hijos creciendo, en mis papás. Y agradezco. Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante. Y así, entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas , mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar. #christmas #bublefamily #family #luisanalopilato"
View this post on Instagram

A pesar de su profunda reflexión y los sentimientos que volcó en el posteo, todas las miradas se posaron en la última imágen que posteo. Allí se ve la chimenea de la casa con las clásicas medias navideñas colgadas, cada una personalizada con la inicial de un miembro de la familia Bublé.

Sin embargo, el revuelo de desató por la última media que estaba colgada: una bota más pequeña y sin ninguna letra. Ese único detalle encendió las especulaciones y los comentarios se multiplicaron de inmediato entre los seguidores, sorprendidos y atentos a cualquier señal.

“Hay una bota de más”, “¿Por qué está sin inicial?”, “¿Se viene otro bebé?” y “¿Esto es un anuncio encubierto?” fueron algunas de las preguntas que inundaron la publicación.

luisana
Temas
Seguí leyendo

La fuerte interna que surgió entre Germán Martitegui y el equipo de Masterchef Celebrity

"¿Para qué disimular más?": el guiño de Ian Lucas en medio de los rumores de romance con Evangelina Anderson

Pampita pidió dinero para ir al programa de Mario Pergolini: la reacción del conductor

Rocío Marengo, embarazada: la internaron de urgencia, ¿qué le pasó?

Cuatro voces que hacen única 'Tres historias del mar'

Citaron en la Justicia a Wanda Nara por la detención del abogado Nicolás Payarola: lo hundió

Preocupación por el estado de salud de Luis Brandoni

El jugado mensaje que le habría mandado Evangelina Anderson a Ian Lucas, ¿romance en puerta?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Te Puede Interesar

Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional Yaya Gómez en Capital
Delitos Especiales

Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional "Yaya" Gómez en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
El permiso para realizar la actividad de pesca deportiva en San Juan se podrá obtener de modo online por primera vez, a través de Ciudadano Digital.
Novedad

Por primera vez, San Juan cuenta con un permiso digital de pesca deportiva: cómo funciona

Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson
A un mes de la tragedia

Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson

El Pampa Gelabert rechazó ser manager de San Martín y explicó el motivo detrás de su decisión
Redes

El Pampa Gelabert rechazó ser manager de San Martín y explicó el motivo detrás de su decisión

Un control rutinario de la Policía Rural de San Juan derivó en la inspección técnica de un camión cargado de bovinos que se dirigía a San Luis. El resultado de la investigación.
Alarma

Detectaron vacas con marcas irregulares en San Juan y se activó el protocolo de verificación