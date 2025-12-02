¿Se agranda la familia?: la foto navideña de Luisana Lopilato que desató rumores de embarazo

Por estas horas, Luisana Lopilato se convirtió en tendencia en las redes sociales por un posteo que hizo en su cuenta de Instagram y que desató rumores de embarazo.

Todo se desató por un pequeño detalle que no pasó desapercibido y fue creciendo la ola de comentarios al respecto. La actriz compartió un carrusel de fotos en el que se la ve decorando el árbol navideño y donde hizo una extensa reflexión sobre un proyecto laboral y su regreso a la rutina cotidiana.

“Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante”, escribió en su publicación.

En esa línea, agregó otro pensamiento sobre cómo vive cada etapa profesional y personal: “Entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar”.

La foto de Luisana Lopilato que despertó rumores de embarazo

A pesar de su profunda reflexión y los sentimientos que volcó en el posteo, todas las miradas se posaron en la última imágen que posteo. Allí se ve la chimenea de la casa con las clásicas medias navideñas colgadas, cada una personalizada con la inicial de un miembro de la familia Bublé.

Sin embargo, el revuelo de desató por la última media que estaba colgada: una bota más pequeña y sin ninguna letra. Ese único detalle encendió las especulaciones y los comentarios se multiplicaron de inmediato entre los seguidores, sorprendidos y atentos a cualquier señal.

“Hay una bota de más”, “¿Por qué está sin inicial?”, “¿Se viene otro bebé?” y “¿Esto es un anuncio encubierto?” fueron algunas de las preguntas que inundaron la publicación.