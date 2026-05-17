La mamá de Daniela Celis criticó a Thiago Medina por llevar a sus hijas a la plaza y las redes explotaron contra ella

Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por un inesperado cruce familiar que terminó generando debate en redes sociales. Todo comenzó cuando Silvia, la madre de Daniela, publicó un video en TikTok criticando a Thiago Medina por llevar a sus hijas mellizas a la plaza durante una tarde fría y nublada.

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“Le digo que no es hora de ir a la plaza. 18.30, nublado, frío, pero se las lleva igual... ¿Qué opinan? ¿O soy yo la equivocada?”, escribió la mujer sobre las imágenes en las que se veía a Thiago junto a Aimé y Laia.

Según comentó, en ese momento la temperatura rondaba los 13 grados. Sin embargo, las niñas aparecían abrigadas con camperas, pantalones y zapatillas. “Qué metida la señora”: la reacción en redes

Aunque el video fue eliminado poco después, rápidamente comenzó a circular en distintas cuentas y plataformas, donde generó una ola de comentarios defendiendo al ex Gran Hermano. La mayoría de los usuarios consideró exagerada la crítica de la abuela y destacaron el rol activo de Thiago como padre. “Desde cuándo un padre tiene que pedir permiso para llevar a sus hijas a la plaza”, escribió una usuaria.

Otros comentarios fueron todavía más duros: “Qué metida la señora”, “Las nenas estaban súper abrigadas” y “Si algo no pueden decir de Thiago es que no se ocupa de sus hijas”.

El episodio abrió nuevamente el debate sobre los límites familiares y la participación de los abuelos en las decisiones cotidianas de crianza.

El presente de Daniela y Thiago tras la separación

Mientras tanto, Daniela Celis confirmó recientemente su relación con el cantante Nick Sícaro, romance que comenzó semanas atrás y que ya blanqueó públicamente.

Por su parte, Thiago Medina también fue noticia en los últimos días por mostrar un cambio de look que algunos usuarios relacionaron con el estilo del nuevo novio de Daniela. Lejos de entrar en polémicas, el joven respondió en redes: “Yo me voy a vestir como a mí me guste”.

Aunque la separación entre Daniela y Thiago fue definitiva tras varios intentos de reconciliación, ambos aseguraron que mantienen como prioridad la crianza compartida de sus hijas.