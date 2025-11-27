jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consumo de Fiestas

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

La Cámara de Comercio de San Juan acompaña una campaña nacional y pide a los comercios unirse con promociones y descuentos en juguetes argentinos.

Por Elizabeth Pérez
Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos.&nbsp;

Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos. 

Con la temporada de compras navideñas a punto de arrancar, la Cámara de Comercio de San Juan lanzó una invitación formal a las jugueterías de la provincia para que participen dos acciones nacionales en una campaña que busca fortalecer el consumo en el sector.

Lee además
Los locales de San Juan se preparan con promos y acciones para la Noche de las Jugueterías. 
Los regalos para el arbolito

La Noche de las Jugueterías: San Juan se prepara para la Navidad
el gobierno de san juan busca ayudar a los reyes magos y llegar a 50.000 sanjuaninitos
Licitación

El Gobierno de San Juan busca ayudar a los Reyes Magos y llegar a 50.000 sanjuaninitos

Se trata de “La Noche de las Jugueterías” y la “Ruta de las Jugueterías”, desde el 11 de diciembre y hasta el 6 de enero, en vísperas de Reyes Magos.

La propuesta es que los comercios sanjuaninos que se sumen ofrezcan promociones especiales, descuentos y beneficios para incentivar las compras en el comercio de cercanía, especialmente de juguetes argentinos, cuya difusión tendrá prioridad en redes sociales.

“Es una campaña que se desarrolla en todo el país y queremos que San Juan tenga una fuerte participación. Son semanas decisivas para el movimiento comercial y esta iniciativa ayuda a que cada juguetería pueda mostrar su oferta y atraer más familias”, explicó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio. La entidad tambien se encuentra en un campaña por el Black Friday.

Videos para participar

En el marco de la campaña, se está invitando a las jugueterías y comercios que deseen participar a enviar videos cortos (reels o shorts) en los que se muestre desde el ambiente del local, los productos destacados para Navidad y Reyes y las promociones vigentes; hasta las ofertas de juguetes argentinos, que tendrán mayor impulso en la difusión.

Los videos seleccionados serán publicados en @jugueteargentino, la cuenta oficial de la Cámara Argentina del Juguete, que cuenta con una amplia audiencia orientada a familias y comercios.

La entidad nacional también puso a disposición una guía práctica con consejos simples para grabar los videos desde el celular, optimizar la luz, encuadres y mensajes.

Los materiales podrán enviarse por WhatsApp o por WeTransfer al correo [email protected], acompañados del nombre del comercio, la localidad y las promociones que deseen destacar.

Desde la Cámara remarcaron que estas acciones apuntan a reforzar el movimiento comercial local y a sostener la tradición del #JugueteArgentino en la temporada más fuerte del año para el sector.

Acá pueden ver todos los detalles y la guía para grabar su video: https://mediastuff.emlsend.com/show/a5b0807e-c6e7-11f0-82f5-005056bd5094/

Temas
Seguí leyendo

Un corte de cabello a cambio de donar el pelo a quien lo necesita: la campaña que se hará en San Juan

Juntarán tapitas en la Fiesta del Sol y quien lleve 25 o más tendrá premio

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Cómo llegan la aceituna y el aceite de oliva sanjuanino a su día: vaivén de precios y la cosecha que viene

Magnates mendocinos con negocios en San Juan ofrecieron más de $2.000.000.000.000 para quedarse con Shell Argentina

No va más: Whirlpool Argentina cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores

La actividad económica volvió a subir y Luis Caputo festejó: "A nada de máximos históricos"

Los ministros de Economía del país llegan a San Juan: qué debatirán y por qué la reunión importa

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Te Puede Interesar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos. 
Consumo de Fiestas

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta
Terrible

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados
Picante

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados