Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos.

Con la temporada de compras navideñas a punto de arrancar, la Cámara de Comercio de San Juan lanzó una invitación formal a las jugueterías de la provincia para que participen dos acciones nacionales en una campaña que busca fortalecer el consumo en el sector.

Licitación El Gobierno de San Juan busca ayudar a los Reyes Magos y llegar a 50.000 sanjuaninitos

Los regalos para el arbolito La Noche de las Jugueterías: San Juan se prepara para la Navidad

Se trata de “La Noche de las Jugueterías” y la “Ruta de las Jugueterías”, desde el 11 de diciembre y hasta el 6 de enero, en vísperas de Reyes Magos.

La propuesta es que los comercios sanjuaninos que se sumen ofrezcan promociones especiales, descuentos y beneficios para incentivar las compras en el comercio de cercanía, especialmente de juguetes argentinos, cuya difusión tendrá prioridad en redes sociales.

“Es una campaña que se desarrolla en todo el país y queremos que San Juan tenga una fuerte participación. Son semanas decisivas para el movimiento comercial y esta iniciativa ayuda a que cada juguetería pueda mostrar su oferta y atraer más familias”, explicó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio. La entidad tambien se encuentra en un campaña por el Black Friday.

Videos para participar

En el marco de la campaña, se está invitando a las jugueterías y comercios que deseen participar a enviar videos cortos (reels o shorts) en los que se muestre desde el ambiente del local, los productos destacados para Navidad y Reyes y las promociones vigentes; hasta las ofertas de juguetes argentinos, que tendrán mayor impulso en la difusión.

Los videos seleccionados serán publicados en @jugueteargentino, la cuenta oficial de la Cámara Argentina del Juguete, que cuenta con una amplia audiencia orientada a familias y comercios.

La entidad nacional también puso a disposición una guía práctica con consejos simples para grabar los videos desde el celular, optimizar la luz, encuadres y mensajes.

Los materiales podrán enviarse por WhatsApp o por WeTransfer al correo [email protected], acompañados del nombre del comercio, la localidad y las promociones que deseen destacar.

Desde la Cámara remarcaron que estas acciones apuntan a reforzar el movimiento comercial local y a sostener la tradición del #JugueteArgentino en la temporada más fuerte del año para el sector.

Acá pueden ver todos los detalles y la guía para grabar su video: https://mediastuff.emlsend.com/show/a5b0807e-c6e7-11f0-82f5-005056bd5094/