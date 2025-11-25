Un corte de cabello a cambio de donar el pelo a quien lo necesita: la campaña que se hará en San Juan

Una campaña similar a la que se realizará en el Hospital Rawson, a través de la cual las personas podrán donar su cabello para ayudar a pacientes oncológicos, se llevó a cabo en septiembre pasado en el Hospital Marcial Quiroga.

En una nueva iniciativa solidaria, el Hospital Rawson llevará adelante la campaña de donación de cabello “Donar tu pelo es un gesto de amor”, organizada por el Servicio de Psiquiatría y con la participación de Maximiliano Zacaría, referente de la fundación Cadena de Favores 2007.

La actividad se realizará el próximo viernes, 28 de noviembre, de 9.30 a 12.00, en el hall del Edificio Central del Hospital Rawson, donde profesionales estarán disponibles para realizar cortes gratuitos a todas las personas que deseen colaborar con la causa. Los mechones recolectados serán destinados a la confección de pelucas para pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos.

image

Una campaña con antecedentes de gran respuesta solidaria

Esta propuesta se suma a la exitosa jornada realizada en septiembre pasado en el Hospital Marcial Quiroga, donde más de 70 sanjuaninos participaron en una campaña similar. Bajo el lema “Tu pelo regala sonrisas”, la actividad reunió un fuerte componente emocional, logrando recolectar más de 15 kilos de cabello que serán transformados en pelucas para pacientes oncológicos.

image

En aquella oportunidad, organizada por el Servicio de Oncología junto a la Fundación Caminos y Cadena de Favores 2007, muchos donantes se acercaron a cortarse el cabello en el lugar, mientras que otros entregaron mechones guardados durante años, incluso desde la infancia. Cada donación estuvo cargada de historias emotivas ligadas a seres queridos que han atravesado la enfermedad, reforzando el espíritu solidario de la campaña.