lunes 24 de noviembre 2025

Accidente

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Fue frente a la panadería Navarro. La Policía investiga las causas del siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así quedó la camioneta tras el accidente. (Foto gentileza Diario Huarpe)&nbsp;

La tranquilidad de la tarde en Marquesado se vio interrumpida cuando una camioneta terminó volcada en el medio de avenida Libertador, justo frente a la conocida panadería Navarro.

De acuerdo con fuentes policiales, el conductor de una Toyota circulaba por la arteria central cuando, por razones que todavía no fueron esclarecidas, perdió el control del vehículo y éste terminó dado vuelta sobre la calzada.

Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para verificar la situación y ordenar el tránsito. Por el momento, no se informó sobre personas heridas ni sobre las causas precisas del siniestro, que continúan bajo investigación.

