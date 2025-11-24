Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

La tranquilidad de la tarde en Marquesado se vio interrumpida cuando una camioneta terminó volcada en el medio de avenida Libertador, justo frente a la conocida panadería Navarro.
lunes 24 de noviembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Fue frente a la panadería Navarro. La Policía investiga las causas del siniestro.
La tranquilidad de la tarde en Marquesado se vio interrumpida cuando una camioneta terminó volcada en el medio de avenida Libertador, justo frente a la conocida panadería Navarro.
De acuerdo con fuentes policiales, el conductor de una Toyota circulaba por la arteria central cuando, por razones que todavía no fueron esclarecidas, perdió el control del vehículo y éste terminó dado vuelta sobre la calzada.
Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para verificar la situación y ordenar el tránsito. Por el momento, no se informó sobre personas heridas ni sobre las causas precisas del siniestro, que continúan bajo investigación.