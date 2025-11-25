martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Como consecuencia, dos de los ocupantes del auto debieron ser hospitalizados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un serio siniestro vial ocurrido el lunes por la tarde en el sur mendocino involucró a una familia sanjuanina que regresaba al país tras viajar desde Chile. El hecho se registró a la altura del kilómetro 3081 de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta El Sosneado con Pareditas, en el departamento de San Rafael.

Lee además
un vecino de pocito fue brutalmente asaltado por falsos policias federales
Grave

Un vecino de Pocito fue brutalmente asaltado por falsos policías federales
una policia motorizada choco violentamente contra una camioneta en el microcentro
Capital

Una policía motorizada chocó violentamente contra una camioneta en el microcentro

Según las primeras informaciones, el accidente se desencadenó cuando una de las ruedas del vehículo se dañó de manera inesperada. Esa falla provocó que el conductor perdiera el dominio del Toyota, que se salió de la calzada y terminó dando un vuelco violento. El auto quedó con las ruedas hacia arriba y sufrió importantes destrozos.

En el interior del rodado viajaban cuatro sanjuaninos. El conductor, Oscar Alfredo Rodríguez Zagarra (68), y Juan Daniel Meza Salinas (63) resultaron ilesos pese al impacto. Los otros dos ocupantes, Eduardo Luis Lara y Gustavo Adolfo Tapia, no corrieron con la misma suerte y presentaron lesiones visibles al momento de ser asistidos.

Debido a la proximidad con la zona urbana, Lara y Tapia fueron trasladados rápidamente en un vehículo particular hasta el centro de salud de Pareditas, donde quedaron bajo atención médica.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Santa Lucía: todavía no se confirma qué inició el incendio que acabó con la vida del nene de 7 años

Atrapan a un ladrón por robar tomates en un invernadero de Santa Lucía

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Cayó un joven por dos robos agravados en Chimbas: utilizó una escalera para llevarse herramientas y utensilios

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una policia motorizada choco violentamente contra una camioneta en el microcentro
Capital

Una policía motorizada chocó violentamente contra una camioneta en el microcentro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Te Puede Interesar

Según las cifras oficiales, 320 mil almas asistieron a las 4 noches.
Balance

El éxito de la Fiesta Nacional del Sol 2025 impulsa dos cambios clave para la edición 2026, ¿cuáles son?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos
Este martes

Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

La obra de sustitución integral de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, ubicada en 25 de Mayo, tiene un 83% de avanza y está en su etapa final.
En la etapa final

La obra de una importante escuela albergue sanjuanina, a punto de terminar

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer
Fallecimiento

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer