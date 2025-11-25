Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Un serio siniestro vial ocurrido el lunes por la tarde en el sur mendocino involucró a una familia sanjuanina que regresaba al país tras viajar desde Chile. El hecho se registró a la altura del kilómetro 3081 de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta El Sosneado con Pareditas, en el departamento de San Rafael.

Según las primeras informaciones, el accidente se desencadenó cuando una de las ruedas del vehículo se dañó de manera inesperada . Esa falla provocó que el conductor perdiera el dominio del Toyota, que se salió de la calzada y terminó dando un vuelco violento. El auto quedó con las ruedas hacia arriba y sufrió importantes destrozos.

En el interior del rodado viajaban cuatro sanjuaninos. El conductor, Oscar Alfredo Rodríguez Zagarra (68), y Juan Daniel Meza Salinas (63) resultaron ilesos pese al impacto. Los otros dos ocupantes, Eduardo Luis Lara y Gustavo Adolfo Tapia, no corrieron con la misma suerte y presentaron lesiones visibles al momento de ser asistidos.

Debido a la proximidad con la zona urbana, Lara y Tapia fueron trasladados rápidamente en un vehículo particular hasta el centro de salud de Pareditas, donde quedaron bajo atención médica.