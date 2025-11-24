Cayó un joven por dos robos agravados en Chimbas: utilizó una escalera para llevarse herramientas y utensilios

Un joven de 18 años, identificado como Ever Lautaro Giménez , fue detenido este lunes 24 de noviembre de 2025 por personal de la Comisaría 26° , luego de ser señalado como el autor de dos hechos de robo agravado por escalamiento en Chimbas.

El procedimiento se llevó a cabo en el Barrio Ara San Juan , hasta donde los efectivos fueron comisionados tras la denuncia de dos vecinos, de 26 y 48 años, quienes aseguraron que les habían sustraído distintos elementos: una amoladora, una batería, un alargue, una olla y una sartén Essen, entre otros artículos.

Tras una rápida investigación en la zona, los uniformados lograron aprehender a Giménez y secuestrar los objetos robados, que fueron reconocidos por sus propietarios.

Interviene la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Cuck Germán, quien caratuló la causa como “Robo Agravado por Escalamiento por dos hechos”.