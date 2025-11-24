Cayó un joven por dos robos agravados en Chimbas: utilizó una escalera para llevarse herramientas y utensilios

Un joven de 18 años, identificado como Ever Lautaro Giménez, fue detenido este lunes 24 de noviembre de 2025 por personal de la Comisaría 26°, luego de ser señalado como el autor de dos hechos de robo agravado por escalamiento en Chimbas.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un chico de 18 años fue detenido en el Barrio Ara San Juan, acusado de cometer dos robos mediante escalamiento. La Policía recuperó los objetos sustraídos y el caso quedó en manos de Flagrancia.
Un joven de 18 años, identificado como Ever Lautaro Giménez, fue detenido este lunes 24 de noviembre de 2025 por personal de la Comisaría 26°, luego de ser señalado como el autor de dos hechos de robo agravado por escalamiento en Chimbas.
El procedimiento se llevó a cabo en el Barrio Ara San Juan, hasta donde los efectivos fueron comisionados tras la denuncia de dos vecinos, de 26 y 48 años, quienes aseguraron que les habían sustraído distintos elementos: una amoladora, una batería, un alargue, una olla y una sartén Essen, entre otros artículos.
Tras una rápida investigación en la zona, los uniformados lograron aprehender a Giménez y secuestrar los objetos robados, que fueron reconocidos por sus propietarios.
Interviene la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Cuck Germán, quien caratuló la causa como “Robo Agravado por Escalamiento por dos hechos”.