domingo 23 de noviembre 2025

Susto

Un principio de incendio movilizó a los clientes y empleados de una distribuidora de Albardón

El fuego se inició en un sector donde se almacenaba papel higiénico. Los trabajadores actuaron rápidamente y evitaron daños mayores. Bomberos Voluntarios revisaron el lugar y confirmaron que no había riesgos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La tarde del viernes se vio alterada en Albardón por un inesperado principio de incendio en una distribuidora. El humo comenzó a salir desde un sector donde se guardaban rollos de papel higiénico, lo que generó alarma entre clientes y empleados que se encontraban en el local.

De acuerdo con lo informado por el propio comercio, fueron los trabajadores quienes detectaron la situación a tiempo y reaccionaron de inmediato: utilizaron los matafuegos disponibles y consiguieron frenar el avance del fuego antes de que las llamas se extendieran por el depósito.

La rápida intervención no solo evitó pérdidas mayores, sino que también permitió que todos los presentes evacuaran con tranquilidad.

Pocos minutos después llegaron los Bomberos Voluntarios de Albardón, quienes inspeccionaron cada rincón del local para asegurarse de que no quedaran focos activos ni riesgo de reinicio. Tras la revisión, confirmaron que la situación estaba completamente controlada.

