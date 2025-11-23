Encontraron en 25 de Mayo una moto robada: estaba desarmada y abandonada en un descampado

Un importante hallazgo realizó la Policía de San Juan este domingo en el departamento 25 de Mayo, donde apareció una moto que había sido denunciada como robada apenas dos días antes. La víctima, un joven de 28 años, había reportado el hurto de su Corven Hunter 150cc desde su vivienda ubicada en calle Mendoza Spada.

Tras una serie de averiguaciones y el trabajo coordinado de las autoridades, los efectivos lograron dar con el rodado en un descampado situado en Calle 3, entre Ruta Provincial N.º 270 y Calle 20. La moto había sido abandonada y se encontraba casi irreconocible: estaba completamente desarmada y sin varias de sus piezas fundamentales.

De acuerdo con el reporte policial, al momento del hallazgo el vehículo no tenía ruedas, carburador, batería, faro delantero, plásticos laterales, guardabarro trasero ni chapa patente.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la comisaría correspondiente para los peritajes de rigor. La Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Contra la Propiedad tomó intervención y continúa con la investigación para esclarecer quiénes fueron los responsables del robo y del desmantelamiento de la motocicleta.