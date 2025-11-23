domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Encontraron en 25 de Mayo una moto robada: estaba desarmada y abandonada en un descampado

Había sido denunciada el viernes por un joven de 28 años. La Policía la halló en un terreno rural, completamente desmantelada. Interviene la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un importante hallazgo realizó la Policía de San Juan este domingo en el departamento 25 de Mayo, donde apareció una moto que había sido denunciada como robada apenas dos días antes. La víctima, un joven de 28 años, había reportado el hurto de su Corven Hunter 150cc desde su vivienda ubicada en calle Mendoza Spada.

Lee además
El violento episodio se produjo en la Comisaría 18va de Albardón.
Allanamiento

En Albardón encontraron una moto robada en Capital hace casi dos años
lo atraparon con una moto robada en rawson y termino condenado a prision
Robo y encubrimiento

Lo atraparon con una moto robada en Rawson y terminó condenado a prisión

Tras una serie de averiguaciones y el trabajo coordinado de las autoridades, los efectivos lograron dar con el rodado en un descampado situado en Calle 3, entre Ruta Provincial N.º 270 y Calle 20. La moto había sido abandonada y se encontraba casi irreconocible: estaba completamente desarmada y sin varias de sus piezas fundamentales.

De acuerdo con el reporte policial, al momento del hallazgo el vehículo no tenía ruedas, carburador, batería, faro delantero, plásticos laterales, guardabarro trasero ni chapa patente.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la comisaría correspondiente para los peritajes de rigor. La Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Contra la Propiedad tomó intervención y continúa con la investigación para esclarecer quiénes fueron los responsables del robo y del desmantelamiento de la motocicleta.

Temas
Seguí leyendo

Recuperaron una moto que estaba a la venta luego de ser robada

Volcó una camioneta en la Ruta 20 y los tres ocupantes fueron hospitalizados

Un principio de incendio movilizó a los clientes y empleados de una distribuidora de Albardón

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Una pelea entre mujeres terminó con una policía a las trompadas en pleno festejo patronal

Conmoción en Zonda por una mujer que encontraron sin vida: habría fallecido hace casi una semana

Jáchal: intentó ayudar a empujar un utilitario y terminó aplastado por un carro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal cespedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas
Comisaría 17

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Sabés que fue un buen show cuando...: el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
FNS

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

¡Buscate en la tercera noche de la FNS!
Fotogalería

¡Buscate en la tercera noche de la FNS!

Te Puede Interesar

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena
Chile

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía
Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad
Hito sanitario

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

Boca y Talleres se juegan el pasaje a los cuartos de final
Liga Profesional

Boca y Talleres se juegan el pasaje a los cuartos de final

Imagen ilustrativa
Barrio Obrero Municipal

Conmoción en Zonda por una mujer que encontraron sin vida: habría fallecido hace casi una semana