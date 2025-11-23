domingo 23 de noviembre 2025

Detenido

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en el taller “Chapa Yubel”. El propietario había denunciado una violenta situación previa con una pareja que alojaba en su vivienda. El sospechoso fue detenido horas después.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-23 204636

Un violento episodio terminó con un hombre detenido en Rawson, acusado de haber iniciado el incendio que destruyó parte de un taller mecánico y provocó daños en varios vehículos. El hecho se registró durante la madrugada del domingo en 'Chapa Yubel', ubicado sobre calle Alvear.

Según la denuncia del propietario, Fabio Ramón Alejandro Yubel, la secuencia comenzó cerca de la medianoche. Yubel estaba alojando en su vivienda contigua al taller a una pareja que, según relató, protagonizó un grave incidente. La mujer, Guadalupe, habría estado bajo los efectos de estupefacientes y comenzó a lanzar acusaciones y amenazas de muerte, generando un clima de tensión extrema.

Ante la situación, Yubel pidió a su empleado, Jorge Zárate, que trasladara a la mujer y a su hija al Hospital Marcial Quiroga. Minutos más tarde, cuando el mecánico ya se encontraba solo, escuchó golpes en el exterior. Al asomarse, observó al hombre de la pareja, Alejandro, golpeando violentamente el portón del taller. Tras llamar al 911 sin obtener respuesta inmediata, decidió retirarse hacia la casa de un amigo, también en Rawson.

Cerca de las 3 de la madrugada, un vecino lo alertó por teléfono: alguien había prendido fuego dentro del taller. Cuando regresó, Yubel se encontró con un panorama devastador. Varios elementos del lugar estaban quemados y cuatro autos -un Fiat Duna, un Renault Clio, un Renault Logan y un Volkswagen Gol- presentaban severos daños en sus lunetas.

image

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Genéricos, con intervención del fiscal de turno y del ayudante fiscal Martín Morando. Horas después del ataque, personal de la Comisaría 6 detuvo al sospechoso, identificado como Alejandro José Agüero, de 44 años.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal mientras avanzan las pericias y la causa por incendio y otros daños. El caso continúa en desarrollo.

