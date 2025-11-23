domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hito sanitario

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

San Juan se consolida como referente nacional con el lanzamiento inminente del CANME CBD 10% a un precio altamente competitivo, fruto de años de trabajo científico y técnico.

Por Miriam Walter
image

San Juan se prepara para un avance significativo en su política sanitaria: esta semana que comienza se prevé el esperado lanzamiento comercial en farmacias del Aceite de Cannabis Medicinal CANME CBD 10%. El producto, desarrollado por la empresa estatal CANME, es un orgullo 100% sanjuanino. Fuentes de CANME informaron a TIEMPO DE SAN JUAN que ya hay lotes listos para la venta, y se espera que el ministro de Salud Provincial, Amílcar Doblades, le dé vía libre para su distribución en los próximos días.

Lee además
En abril de 2023, con el apoyo técnico de la Universidad de Buenos Aires, equipos de Senasa y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) se hicieron las primeras cosechas experimentales del cultivo de cáñamo en suelo argentino realizadas por la empresa nacional Industrial Hemp Solutions (IHS), luego de más de 50 años en el marco del entonces nuevo marco regulatorio en materia de Cannabis medicinal y Cáñamo Industrial.
Expansión

La empresa estatal de cannabis en San Juan ya puede apostar al cáñamo industrial: los primeros pasos de un nuevo negocio que promete
un logro de anos para san juan: el aceite de cannabis producido en canme ya se puede vender en farmacias locales
Primicia de Tiempo

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales
image

Una de las principales ventajas y el factor que diferencia a este remedio de otros aceites de cannabis disponibles en el mercado es la trazabilidad que ofrece. La trazabilidad implica que todas las etapas de producción se llevan a cabo de manera estricta mediante normas de seguridad, con todos los controles exigidos a un medicamento formal.

Para garantizar esta calidad, la empresa CANME viene trabajando intensamente en el control integral y en el desarrollo de procesos conforme a las Buenas Prácticas de Fabricación. El sistema de calidad está basado en las normas ISO 9001 y 17025. En la previa al lanzamiento, en reuniones con farmacéuticos locales, se vienen detallando los ensayos analíticos realizados en el control de calidad, la identificación de la pureza del Cannabidiol (CBD) y los ensayos microbiológicos.

El producto, elaborado en instalaciones habilitadas por el Ministerio de Salud, contiene 100 mg/ml de Cannabidiol (CBD) en aceite de sésamo puro y se presenta en frascos goteros de 10 ml para uso oral.

Las claves del lanzamiento

El presidente de CANME San Juan, Gonzalo Campos, destacó que la empresa estatal busca promover la competitividad y accesibilidad del producto. En este sentido, se decidió lanzar el aceite sanjuanino con un valor estratégico de alrededor de $24.000 por frasco de 10 ml de CBD10, un precio que se considera altamente competitivo en el mercado. Que este producto llegue a las farmacias significa acercar un derivado de cannabis seguro, accesible y de calidad a los pacientes que lo necesitan.

Un punto clave es que, debido a que el medicamento está dentro de la industria farmacéutica, su adquisición exige de una receta simple del médico, sin necesidad de que el paciente deba inscribirse en el registro Reprocann.

image

El médico debe prescribir el producto como "CBD 10%, solución oral gotas de 10 ml".

Para asegurar este lanzamiento, los equipos de CANME vienen manteniendo una intensa actividad logística y de capacitación. Se realizaron reuniones clave con propietarios de farmacias y el Colegio Farmacéutico de San Juan para explicar la calidad farmacéutica, la trazabilidad y el compromiso de mejora continua del producto.

La distribución inicial, planteada como una "prueba piloto" estratégica, se centrará en farmacias del Gran San Juan, abarcando las áreas de Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson y Santa Lucía. La distribución a las farmacias se realiza a pedido de ellas. Para el inicio, hay 700 unidades listas, esperando llegar a 1400 la próxima semana. Los establecimientos deben actualizar sus sistemas operativos para clarificar los códigos de barra y visibilizar la trazabilidad y la fecha de vencimiento, lo que les permitirá detonar el pedido correspondiente y la venta.

Años de preparativos y grandes horizontes

La posibilidad de la venta en farmacias es el resultado de un largo logro de años de trabajo científico, técnico y sanitario articulado entre el Estado provincial y las instituciones de investigación. Este proceso culminó formalmente con la Resolución N.º 4971-MS-2025 del Ministerio de Salud provincial, emitida el 16 de octubre de 2025, que autorizó la inscripción del producto en el Registro de Especialidades Medicinales bajo el número MSSJ02.

Esta autorización marca un precedente a nivel provincial, consolidando a CanMe San Juan como la primera empresa pública en lograr la registración formal de un aceite de cannabis medicinal de producción local. Con este paso, San Juan se establece como un referente nacional en el desarrollo y producción pública de derivados medicinales del cannabis, avanzando en una política de salud basada en la evidencia y la soberanía sanitaria.

Este paso posibilita que el aceite, que hasta ahora se entrega de manera gratuita solo a un grupo de pacientes desde el Ministerio de Salud Provincial, pueda ahora ser dispensado en farmacias. Respecto a la continuidad de este programa social, se informó que la distribución gratuita a este grupo de pacientes se seguirá realizando.

El aceite de cannabis sanjuanino no solo está destinado al uso humano para tratar patologías como el dolor crónico, trastornos del sueño, epilepsia refractaria o ciertas condiciones del espectro autista, sino que también está previsto para uso veterinario. Para este fin, se creó un registro especial en 2024, y el producto puede ser recetado por médicos veterinarios matriculados.

Actualmente, el producto disponible (CBD 10) no contiene sustancia psicoactiva y se obtiene mediante el aislamiento del CBD a partir de la misma planta, aunque con una visión industrial (cáñamo). La empresa ya está en etapa de investigación para desarrollar una versión futura denominada "Full Spectrum". Este desarrollo de "Full Spectrum" incorporará otros cannabinoides, terpenos y flavonoides, lo que lógicamente ampliará aún más el espectro de patologías a tratar, aunque se prevé que este proceso tome un tiempo considerable, similar a los 20 meses que tomó llegar a la etapa actual con el primer producto.

Embed - CANME Origen San Juan on Instagram: " Hoy conmemoramos el Día del C4nn4bis Medicinal, una fecha para reconocer el valor de la ciencia, la investigación y el acceso seguro para quienes encuentran en esta herramienta una alternativa terapéutica confiable. En CanMe San Juan trabajamos cada día con un compromiso claro: producir con calidad, trazabilidad y responsabilidad, asegurando que cada gota sea el resultado de procesos controlados y equipos especializados. Acompañamos a pacientes, profesionales de la salud e instituciones que construyen un presente y un futuro donde el c4nn4bis medicinal sea sinónimo de evidencia, desarrollo y acceso seguro. Seguimos avanzando, investigando y fortaleciendo la producción pública. CanMe San Juan. ConCiencia en el cuidado de la salud. #cannabismedicinal #canmesanjuan #salud #innovación"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

La guerra a las garrapatas llegó a la Legislatura de San Juan

Cristina Kirchner: "Que yo esté privada de mi libertad es la metáfora perfecta de una Argentina a la que la están liquidando"

Radiografía del Ministerio Público: las cifras con las que se encontrará Baigorrí en su desembarco

¿Qué arreglan los camiones que se ven junto a los nuevos carteles LED de Circunvalación?

La llamativa visita de un político nacional a la Fiesta del Sol: ¿a qué vino?

Buscan que los guardavidas sanjuaninos festejen su día en la fecha más romántica del año

Al igual que Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
radiografia del ministerio publico: las cifras con las que se encontrara baigorri en su desembarco
Exclusivo

Radiografía del Ministerio Público: las cifras con las que se encontrará Baigorrí en su desembarco

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas
Comisaría 17

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Sabés que fue un buen show cuando...: el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
FNS

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

¡Buscate en la tercera noche de la FNS!
Fotogalería

¡Buscate en la tercera noche de la FNS!

Te Puede Interesar

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena
Chile

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía
Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad
Hito sanitario

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

Boca y Talleres se juegan el pasaje a los cuartos de final
Liga Profesional

Boca y Talleres se juegan el pasaje a los cuartos de final

Imagen ilustrativa
Barrio Obrero Municipal

Conmoción en Zonda por una mujer que encontraron sin vida: habría fallecido hace casi una semana