Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

San Juan se prepara para un avance significativo en su política sanitaria: esta semana que comienza se prevé el esperado lanzamiento comercial en farmacias del Aceite de Cannabis Medicinal CANME CBD 10% . El producto, desarrollado por la empresa estatal CANME , es un orgullo 100% sanjuanino. Fuentes de CANME informaron a TIEMPO DE SAN JUAN que ya hay lotes listos para la venta, y se espera que el ministro de Salud Provincial, Amílcar Doblades, le dé vía libre para su distribución en los próximos días.

Primicia de Tiempo Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Expansión La empresa estatal de cannabis en San Juan ya puede apostar al cáñamo industrial: los primeros pasos de un nuevo negocio que promete

Una de las principales ventajas y el factor que diferencia a este remedio de otros aceites de cannabis disponibles en el mercado es la trazabilidad que ofrece. La trazabilidad implica que todas las etapas de producción se llevan a cabo de manera estricta mediante normas de seguridad, con todos los controles exigidos a un medicamento formal.

Para garantizar esta calidad, la empresa CANME viene trabajando intensamente en el control integral y en el desarrollo de procesos conforme a las Buenas Prácticas de Fabricación. El sistema de calidad está basado en las normas ISO 9001 y 17025. En la previa al lanzamiento, en reuniones con farmacéuticos locales, se vienen detallando los ensayos analíticos realizados en el control de calidad, la identificación de la pureza del Cannabidiol (CBD) y los ensayos microbiológicos.

El producto, elaborado en instalaciones habilitadas por el Ministerio de Salud, contiene 100 mg/ml de Cannabidiol (CBD) en aceite de sésamo puro y se presenta en frascos goteros de 10 ml para uso oral.

Las claves del lanzamiento

El presidente de CANME San Juan, Gonzalo Campos, destacó que la empresa estatal busca promover la competitividad y accesibilidad del producto. En este sentido, se decidió lanzar el aceite sanjuanino con un valor estratégico de alrededor de $24.000 por frasco de 10 ml de CBD10, un precio que se considera altamente competitivo en el mercado. Que este producto llegue a las farmacias significa acercar un derivado de cannabis seguro, accesible y de calidad a los pacientes que lo necesitan.

Un punto clave es que, debido a que el medicamento está dentro de la industria farmacéutica, su adquisición exige de una receta simple del médico, sin necesidad de que el paciente deba inscribirse en el registro Reprocann.

image

El médico debe prescribir el producto como "CBD 10%, solución oral gotas de 10 ml".

Para asegurar este lanzamiento, los equipos de CANME vienen manteniendo una intensa actividad logística y de capacitación. Se realizaron reuniones clave con propietarios de farmacias y el Colegio Farmacéutico de San Juan para explicar la calidad farmacéutica, la trazabilidad y el compromiso de mejora continua del producto.

La distribución inicial, planteada como una "prueba piloto" estratégica, se centrará en farmacias del Gran San Juan, abarcando las áreas de Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson y Santa Lucía. La distribución a las farmacias se realiza a pedido de ellas. Para el inicio, hay 700 unidades listas, esperando llegar a 1400 la próxima semana. Los establecimientos deben actualizar sus sistemas operativos para clarificar los códigos de barra y visibilizar la trazabilidad y la fecha de vencimiento, lo que les permitirá detonar el pedido correspondiente y la venta.

Años de preparativos y grandes horizontes

La posibilidad de la venta en farmacias es el resultado de un largo logro de años de trabajo científico, técnico y sanitario articulado entre el Estado provincial y las instituciones de investigación. Este proceso culminó formalmente con la Resolución N.º 4971-MS-2025 del Ministerio de Salud provincial, emitida el 16 de octubre de 2025, que autorizó la inscripción del producto en el Registro de Especialidades Medicinales bajo el número MSSJ02.

Esta autorización marca un precedente a nivel provincial, consolidando a CanMe San Juan como la primera empresa pública en lograr la registración formal de un aceite de cannabis medicinal de producción local. Con este paso, San Juan se establece como un referente nacional en el desarrollo y producción pública de derivados medicinales del cannabis, avanzando en una política de salud basada en la evidencia y la soberanía sanitaria.

Este paso posibilita que el aceite, que hasta ahora se entrega de manera gratuita solo a un grupo de pacientes desde el Ministerio de Salud Provincial, pueda ahora ser dispensado en farmacias. Respecto a la continuidad de este programa social, se informó que la distribución gratuita a este grupo de pacientes se seguirá realizando.

El aceite de cannabis sanjuanino no solo está destinado al uso humano para tratar patologías como el dolor crónico, trastornos del sueño, epilepsia refractaria o ciertas condiciones del espectro autista, sino que también está previsto para uso veterinario. Para este fin, se creó un registro especial en 2024, y el producto puede ser recetado por médicos veterinarios matriculados.

Actualmente, el producto disponible (CBD 10) no contiene sustancia psicoactiva y se obtiene mediante el aislamiento del CBD a partir de la misma planta, aunque con una visión industrial (cáñamo). La empresa ya está en etapa de investigación para desarrollar una versión futura denominada "Full Spectrum". Este desarrollo de "Full Spectrum" incorporará otros cannabinoides, terpenos y flavonoides, lo que lógicamente ampliará aún más el espectro de patologías a tratar, aunque se prevé que este proceso tome un tiempo considerable, similar a los 20 meses que tomó llegar a la etapa actual con el primer producto.