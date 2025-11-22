La llamativa visita de un político nacional a la Fiesta del Sol: ¿a qué vino?

En medio de la música, las luces y el bullicio propio de la primera noche de feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025, una presencia inesperada encendió las miradas en el predio de Pocito. No fue un artista ni una figura del espectáculo: fue un político de peso nacional.

Juan Manzur, actual senador por Tucumán y exjefe de Gabinete durante la gestión de Alberto Fernández, apareció casi como quien llega “de paso” en una celebración que suele reunir a referentes locales, pero no siempre a dirigentes de tanta proyección nacional. Su presencia no pasó inadvertida.

El también exministro de Salud dijo presente en el acto de apertura, rodeado por una amplia comitiva de jefes comunales peronistas de San Juan: Daniela Rodríguez (Chimbas), Carlos Munisaga (Rawson), Matías Espejo (Jáchal), Fabián Aballay (Pocito), Mario Riveros (Valle Fértil), Daniel Banega (9 de Julio) y el diputado nacional electo Cristian Andino. También se sumaron el diputado Franco Aranda y el dirigente Gabriel Castro, entre otros.

Sin embargo, según pudo conocer Tiempo de San Juan, detrás de la foto no hubo una invitación formal del peronismo local. Manzur no llegó como parte de una agenda política marcada, sino aprovechando un paso por la provincia, impulsado por los vínculos económicos y personales que mantiene con San Juan.

Cabe recordar que, en 2023, Manzur había sido anunciado como compañero de fórmula presidencial de Eduardo “Wado” de Pedro, una candidatura que se desarmó en cuestión de horas cuando finalmente Sergio Massa fue proclamado como el postulante de unidad.