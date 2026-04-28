Tras el fallo a favor de la reforma laboral, un triunviro de la CGT aseguró que "no hay margen para la tibieza"

El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo sostuvo este martes que “no hay margen para la tibieza” y que “el movimiento obrero tiene que estar de pie y organizado”, en la misma jornada en la que la central obrera recibió otro revés judical por el fallo que ordenó seguir tramitando la reforma laboral en la Justicia del Trabajo.

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El miembro del triunvirato de la CGT pronunció esas palabras al participar en la ciudad de Córdoba de un encuentro con más de 40 secretarios generales del gremialismo provincial, en una jornada que puso en el centro la necesidad de “fortalecer la unidad sindical y consolidar una agenda común frente al contexto económico y social”.

Durante la reunión, Jerónimo, -junto a miembros del Consejo Directivo de la CGT Nacional como los sindicalistas Pablo Flores (Aefip), Nahuel Chancel (petroleros) y Marcelo Pariente (motoqueros)-, expresó la “voluntad de sostener una presencia federal activa, basada en el diálogo directo con las organizaciones gremiales del interior del país”.

En ese marco, el titular del sindicato del Vidrio remarcó “la importancia de escuchar y acompañar a cada sector”, en un escenario marcado por dificultades estructurales.

Jerónimo subrayó que el movimiento obrero debe asumir un rol activo frente a este escenario: “No hay margen para la tibieza. El movimiento obrero tiene que estar de pie y organizado”, expresó.

Asimismo, destacó que “los sindicatos siguen siendo el pilar fundamental en la defensa de la justicia social y la herramienta más contundente frente a un modelo de exclusión”.