lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida formalizada

Reforma laboral: la CGT recusó a los jueces que volvieron a poner en vigencia la ley

Se trata de los dos integrantes de la Cámara del Trabajo que revocaron la cautelar que dejaba inactivos a 82 artículos. También solicitaron la nulidad del fallo.

Por Agencia NA
image

La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes a los dos miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que rechazaron y dejaron sin efecto una cautelar contra la reforma laboral, y pidió la “nulidad absoluta” de ese fallo que reactivó la vigencia de la ley.

Lee además
javier milei celebro la decision de la camara del trabajo: no podran detener el crecimiento que se viene para el pais
Voz presidencial

Javier Milei celebró la decisión de la Cámara del Trabajo: "No podrán detener el crecimiento que se viene para el país"
la victima y la perspectiva de genero, pilares del nuevo modelo de justicia penal sanjuanina
Manual

La víctima y la perspectiva de género, pilares del nuevo modelo de justicia penal sanjuanina

La CGT recusó “con causa” a los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, los dos integrantes de la Sala que dejó sin efecto la cautelar favorable a la central sindical, “por haber prejuzgado" sobre los derechos que constituyen la materia de fondo de la cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral.

Asimismo, recusó también a Pesino por “favorecer la posición de la demandada”, en alusión al Estado nacional, y simultáneamente ser favorecido con un pedido al Consejo de la Magistratura para que siga en el cargo más allá de los 75 años, medida que fue publicada en el Boletín Oficial.

Obtener “un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley”.

El escrito legal, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, califica la conducta del Estado como “descalificable” al promover la continuidad en el cargo más allá de los 75 años (tal como marca la Constitución Nacional reformada en 1994) “de un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial”.

“Esta inconsecuencia, no es un desvarío de la autoridad, ni una razón sin fundamento, es la razón desprovista de moral, es asociar beneficios mutuos, mientras la sociedad (que abrigaba expectativas de imparcialidad) asiste, sin mediaciones, a la demolición de la división de poderes y la credibilidad en el Estado de Derecho”, expresa el texto legal.

Para la CGT una contraprestación semejante entre un juez y el Estado constituye “un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”.

La CGT sostiene en su presentación que el fallo de Pesino y González “ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia para ello y sobre la base de evidentes y manifiestos yerros”.

Ambos magistrados señalaron, al restablecer la vigencia de la reforma laboral, que no se afectaba a “sectores socialmente vulnerables”, y que no se encuentra “comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Estas apreciaciones motivaron que la CGT los recusara por prejuzgamiento, al adelantar opinión sobre la cuestión de fondo, y considerar que “no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia”.

La central obrera destacó “la desazón que provoca que jueces con especial versación laboral”, consideren prima facie que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia, que no se encuentre comprometida la vida digna y que los derechos laborales no sean de naturaleza alimentaria".

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Quién será el sucesor de Carlos Frugoni en la Secretaría de Infraestructura tras su renuncia

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Caputo aceptó la renuncia del ex secretario de Infraestructura Carlos Frugoni

La generación del cambio: por qué los jóvenes argentinos eligieron a Milei y La Libertad Avanza

Francisco, emblema esperanzador en tiempos de destrucción

"Un mimo para un momento difícil": el motor detrás del Banco Provincial de Pelucas que quieren crear por ley en San Juan

Internaron a la presidenta del Partido Libertario de San Juan: fue operada y evoluciona favorablemente

El peronismo sanjuanino empieza a mirar lo nacional: quién está con quién rumbo al 2027

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026
A tener en cuenta

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir
Los tres ante la jueza

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

Las Lagunas de Guanacache se encuentra en la parte disputada con San Luis.
Tema pendiente

El límite que nadie define: el conflicto latente entre San Juan y San Luis

El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Te Puede Interesar

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Por Redacción Tiempo de San Juan
La víctima y la perspectiva de género, pilares del nuevo modelo de justicia penal sanjuanina
Manual

La víctima y la perspectiva de género, pilares del nuevo modelo de justicia penal sanjuanina

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

El peligro de lo invisible: la sífilis persiste en San Juan pese a tener un tratamiento sencillo
Alerta

El peligro de lo invisible: la sífilis persiste en San Juan pese a tener un tratamiento sencillo

Previo a la llegada del invierno, revisan la conexión de gas y los artefactos en las escuelas sanjuaninas.
Prevención

Revisan la conexión de gas en 295 escuelas de San Juan previo a la llegada del invierno: cómo es la tarea