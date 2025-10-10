viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expansión

La empresa estatal de cannabis en San Juan ya puede apostar al cáñamo industrial: los primeros pasos de un nuevo negocio que promete

CANME ya da los primeros pasos para trabajar en el cultivo de cáñamo tras recibir la licencia del ente nacional ARICCAME. La compañía está a punto de arrancar con cultivos experimentales.

Por Miriam Walter
En abril de 2023, con el apoyo técnico de la Universidad de Buenos Aires, equipos de Senasa y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) se hicieron las primeras cosechas experimentales del cultivo de cáñamo en suelo argentino realizadas por la empresa nacional Industrial Hemp Solutions (IHS), luego de más de 50 años en el marco del entonces nuevo marco regulatorio en materia de Cannabis medicinal y Cáñamo Industrial.

En abril de 2023, con el apoyo técnico de la Universidad de Buenos Aires, equipos de Senasa y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) se hicieron las primeras cosechas experimentales del cultivo de cáñamo en suelo argentino realizadas por la empresa nacional Industrial Hemp Solutions (IHS), luego de más de 50 años en el marco del entonces nuevo marco regulatorio en materia de Cannabis medicinal y Cáñamo Industrial.

La empresa estatal sanjuanina CANME acaba de obtener formalmente la licencia para el uso de cáñamo de cannabis por parte de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Tras esta aprobación, la empresa iniciará inmediatamente la implementación de cultivos experimentales para definir el manejo agronómico de esta variedad.

Lee además
El Gobierno Nacional modificó el régimen del cannabis medicinal y obligó a San Juan a resetear su negocio.
Viraje

La empresa sanjuanina estatal de cannabis CANME avanza con su "reseteo" para apuntar al cáñamo
En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte
image

Franco Pérgolis, miembro del directorio de CANME, explicó a TIEMPO DE SAN JUAN que la licencia fue otorgada por ARICCAME en septiembre. Antes de presentar la documentación para conseguir esta autorización, en CANME realizaron el cambio del objeto social de la empresa y luego presentaron toda la documentación que requiere la agencia nacional para poder otorgar la licencia, lo que llevó varios meses de gestiones.

El desarrollo del cannabis medicinal comercial al que apostaba San Juan quedó hace más de un año trabado, especialmente tras el cambio de Gobierno Nacional, que hasta ahora solo aprueba el negocio con cáñamo industrial relacionado con las producciones textiles, materiales de construcción, papel, telas, jabón, alimentos, suplementos alimentarios y cosméticos. Por eso, la empresa estatal CANME decidió ampliar su visión y sumarse al cáñamo.

Ahora que Nación certificó esa etapa, CANME está habilitada para hacer un modelo de negocios nuevo con el cannabis en San Juan. Un sistema parecido al que existe ahora con las flores, pero con cáñamo. Es decir, en un futuro no muy lejano, podrá llamar a inversores, ofrecerles la tierra y sacarle provecho a las plantas. El horizonte es ilimitado y abre una puerta para el nacimiento de una industria que dé puestos de trabajo y genere beneficios económicos a la provincia, a emprendimientos de todo tipo.

CANME cuenta con un predio, Campogrande del Acequión, en Sarmiento, de unas 900 hectáreas, que alberga los terrenos que concesionó años atrás la empresa estatal a cinco empresas privadas para cultivar cannabis para uso medicinal. El lugar hoy refleja el parate de la actividad, obligado por las circunstancias nacionales, que se busca revertir. Lo que se busca oficialmente es "abrir el espectro de esa industria del cáñamo como una alternativa opcional", según dijo oportunamente el presidente de CANME, Gonzalo Campos.

Cáñamo, aquí vamos

La primera etapa de implementación de la industria del cáñamo en San Juan consiste en el desarrollo de un cultivo experimental, según dijo Pérgolis. Para esto, la compañía ya está preparando el terreno para comenzar la siembra “en estos días”.

image

Según informó Pérgolis, el ingeniero agrónomo a cargo de la producción, Diego Molina, trabajará con unas genéticas que provienen de un productor de Mendoza. El foco de este lote experimental está puesto en la investigación y el análisis, buscando concretamente “determinar el manejo agronómico, y dentro de eso también determinar cuáles son los las densidades de siembra”, precisó el sanjuanino.

Pérgolis subrayó que este es el objeto principal del ensayo. Los resultados que se obtengan al final de la temporada permitirán analizar el comportamiento del cultivo y las características de los productos resultantes, como la fibra y la concentración de CBD en las flores.

El miembro del directorio también aclaró que el manejo agronómico es clave para diferenciar el producto que se obtendrá, ya que la especie es la misma que se usa para hacer aceites medicinales, pero el destino industrial varía porque se desarrolla y usa una parte diferente de la planta. Pérgolis destacó que estos cultivos experimentales se realizarán en escalas chicas, dado que la empresa ya cuenta con certificaciones de cultivo orgánico y buenas prácticas agrícolas en sus procedimientos de trabajo, sin necesidad de tener grandes extensiones.

¿Y el aceite medicinal?

CANME viene acelerando los trámites para la comercialización de su aceite de cannabis medicinal que ya se distribuye en Salud Pública para un grupo de pacientes gratuitamente. Respecto a la esperada salida a farmacias, Pérgolis detalló que “estamos esperand, ya se inició el expediente para la salida del aceite, el que tenemos nosotros aprobado por el Ministerio de Salud”.

image

La expectativa es que la aprobación llegue este mismo mes de octubre. El miembro del directorio explicó que el expediente está actualmente siendo revisado por la División Farmacia dentro del Ministerio de Salud, actuando como el “primer filtro” que analiza la documentación presentada. No obstante, el aceite de CANME, que actualmente se entrega a través de División Farmacia de forma gratuita a un público muy reducido de pacientes con epilepsias refractarias, deberá limitarse a la jurisdicción sanjuanina, ya que la aprobación del laboratorio y del producto es solamente provincial. La empresa tiene lote permanente y produce entre 400 y 600 unidades diarias del trascendental producto.

Temas
Seguí leyendo

El Museo Bodega Graffigna, la historia de San Juan y de un sueño inmigrante disfrutados en la misma copa

La previa sanjuanina que tendrá el baile del Loco Amato en San Juan

Tiempo pregunta: ¿qué preferís... a tu mamá o a tu papá?

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

El día que Miguel Ángel Russo salió campeón con Boca en San Juan

La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan

Tal como anticipó Tiempo, confirmaron que en San Juan habrá menos agua en comparación con el año pasado

Video: sorpresa por la aparición de "Michael Jackson" en pleno centro de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carolina Fernández, una de las guías del Museo Bodega Graffigna, comparte sus conocimientos con los visitantes.
Imperdible

El Museo Bodega Graffigna, la historia de San Juan y de un sueño inmigrante disfrutados en la misma copa

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia
Este viernes

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Imagen ilustrativa.
En Rawson

Entró con un cuchillo a una fiambrería, asaltó al empleado y robó hasta bandejas de carne

La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre
Video

La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre

Te Puede Interesar

En abril de 2023, con el apoyo técnico de la Universidad de Buenos Aires, equipos de Senasa y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) se hicieron las primeras cosechas experimentales del cultivo de cáñamo en suelo argentino realizadas por la empresa nacional Industrial Hemp Solutions (IHS), luego de más de 50 años en el marco del entonces nuevo marco regulatorio en materia de Cannabis medicinal y Cáñamo Industrial.
Expansión

La empresa estatal de cannabis en San Juan ya puede apostar al cáñamo industrial: los primeros pasos de un nuevo negocio que promete

Por Miriam Walter
Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Carbajal con los desempleados, en la Mesa Minera. 
Cuestionamiento

Polémica en Calingasta por supuestas becas de $400.000 a desempleados mineros

Argentina le gana a Venezuela 1 a 0
Amistoso

Argentina le gana a Venezuela 1 a 0

Monstruo: la historia de Ed Gein, la serie que cuenta con maestría la verdad detrás del asesino que inspiró el cine de terror. video
Tiempo para Ver

El asesino favorito del cine, más profundo que nunca, en la mejor serie de los creadores de "Dahmer"