Video: impactante robo en un negocio del Barrio Aramburu, con un ladrón amenazando con un arma blanca

Este fin de semana se conoció un violento robo quedó registrado por una cámara de seguridad de un pequeño comercio del Barrio Aramburu , en Rivadavia . La secuencia, enviada por un lector a Tiempo de San Juan, expone el tenso momento en que una empleada fue sorprendida por un delincuente armado.

El hecho ocurrió minutos después de las 17 horas de este sábado -según el registro de la cámara de seguridad-, cuando un hombre ingresó al local simulando ser un cliente y pidió un paquete de cigarrillos. La mujer que atendía respondió con naturalidad -“¿común o convertible?”- sin imaginar que, en cuestión de segundos, la situación se tornaría agresiva.

En las imágenes se ve al sujeto, vestido con una gorra blanca con visera celeste, camiseta de Los Pumas y pantalón corto, sacar repentinamente un arma blanca. Con el cuchillo en la mano, amenaza a la trabajadora y la agrede antes de tomar un elemento -aunque no se distingue con claridad cuál- y escapar rápidamente del lugar.

Un joven que estaba dentro del comercio intentó intervenir para ayudar a la víctima y frenar la huida del asaltante, pero el delincuente logró escapar.

Hasta el momento, no trascendió si la damnificada o los propietarios del negocio radicaron una denuncia policial por el violento episodio. Las autoridades aún no informaron sobre la posible identificación del agresor.

El video