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Otra vez, un puma cerca de sanjuaninos: en este caso lo vieron en Sierras Azules

El animal fue observado durante la jornada de este domingo en la zona baja del cerro. Quienes lo vieron lograron captar el momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Divisaron otro puma en una montaña cercana a la zona urbana, en San Juan.

Divisaron otro puma en una montaña cercana a la zona urbana, en San Juan.

Nuevamente, el avistamiento de un puma cerca de una zona poblada generó preocupación en San Juan. Esta vez, el animal fue observado en el pie de Sierras Azules, en Zonda. El momento fue capturado en video por un joven, quien decidió compartir las imágenes para advertir a quienes circulan por la zona. Cabe recordar que esta es, al menos, la tercera situación similar registrada en el último mes en la provincia.

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“Hola, comparto estas imágenes para advertir a los atletas que andan por la zona”, comentó a Tiempo de San Juan el joven que se topó con el puma y pudo filmarlo.

Asimismo, indicó que el animal salvaje deambulaba por la zona baja de Sierras Azules durante la jornada del domingo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Nuevo avistamiento de puma en San Juan Este domingo, un puma fue visto en la zona baja de Sierras Azules, en Zonda. El momento fue captado en video por un joven que decidió compartirlo para alertar a quienes circulan o entrenan en el lugar. Es el tercer caso registrado en el último mes en la provincia, lo que vuelve a generar preocupación entre vecinos, turistas y deportistas. Desde Ambiente recordaron que estas áreas funcionan como corredores biológicos, por lo que la presencia de fauna silvestre no es inusual. Se recomienda circular con precaución y evitar acercarse o intentar interactuar con el animal. Más info en @tiempodesanjuan #puma #sierrasazules #sanjuan #video #tiempodesanjuan"
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El pasado 31 de marzo trascendió el caso de otro puma que fue visto en el Parque Faunístico, en Rivadavia.

Previamente, alrededor de una semana antes, se había registrado otro avistamiento en la zona de la Quebrada de Zonda, donde actualmente se realizan obras de renovación. Se trata de un punto muy concurrido por turistas y deportistas, lo que incrementó la inquietud entre quienes frecuentan el lugar ante la reiteración de este tipo de situaciones.

Cabe destacar que, tras cada avistamiento, personal de la Secretaría de Ambiente recorre las zonas indicadas en busca del animal, con el fin de aplicar técnicas de ahuyentamiento, reubicarlo en un entorno seguro o brindarle asistencia, según la necesidad de cada caso.

Hasta el momento, las autoridades han podido detectar huellas del segundo puma denunciado, pero no lograron encontrar al animal. De hecho, no descartan que se trate del mismo ejemplar.

Al respecto, desde Ambiente habían comentado a este medio que estas zonas funcionan como un corredor biológico, ya que en ellas confluyen áreas montañosas, semidesérticas e incluso humedales. Esta característica, según los especialistas, favorece la circulación de fauna silvestre, incluso en sectores intervenidos por el hombre. Por eso, la aparición de especies como el puma, aunque llamativa, no resulta excepcional.

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