martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En alerta

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación

Fue visto cerca del Parque Faunístico y ya son tres los episodios registrados en poco más de un mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La aparición de animales silvestres en áreas próximas a zonas urbanas vuelve a generar preocupación en San Juan. En las últimas horas, un puma fue filmado mientras deambulaba cerca del Parque Faunístico, en el departamento Rivadavia, de acuerdo al testimonio de una persona que presenció la escena. Con este hecho, ya son tres los episodios similares registrados en poco más de un mes.

Lee además
Qué pasó con el puma que fue observado recorriendo la Quebrada de Zonda el fin de semana pasado.
Ambiente

Búsqueda del puma que deambulaba en la Quebrada de Zonda: el resultado y la hipótesis de un especialista
Extendieron la vigencia de los pases de colectivos de la Red Tulum vencidos de personas discapacitadas, hasta el 30 de junio de 2026.
Importante

En San Juan, se extiende la validez de los pases de colectivo vencidos para personas con discapacidad

El caso más reciente tuvo lugar en un sector de la Quebrada de Zonda donde actualmente se realizan obras de renovación. Se trata de un punto muy concurrido por turistas y deportistas, lo que incrementó la inquietud entre quienes frecuentan el lugar ante la reiteración de este tipo de situaciones.

Días atrás, otro hecho había cobrado relevancia cuando se detectó la presencia de un puma en cercanías del Autódromo Eduardo Copello, encendiendo alertas por la proximidad de estos animales a espacios con actividad humana.

En ese contexto, hace aproximadamente un mes, efectivos de la Policía de San Juan llevaron adelante un operativo en el departamento Zonda para dar con otro ejemplar que era intensamente buscado. Finalmente, el animal fue encontrado sobre un árbol en el Camping del Cerro Blanco, lo que permitió su intervención bajo condiciones controladas para proteger tanto a las personas como al propio felino.

Cabe recordar que ese mismo puma había sido visto previamente en un área residencial, en las inmediaciones de calle Sarmiento, lo que había generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Temas
Seguí leyendo

Volvieron a dañar la Pampa del Leoncito a dos días del último hecho: "Las marcas son peores y durarán 50 años"

Boleto Escolar Gratuito: 100.000 sanjuaninos ya cuentan con su boleto en la SUBE

Por trabajos en la red, hay corte de luz en una zona de Capital

Cuatro sedes y una misma experiencia: tres días de reflexión y fe en los Retiros de Pascua

Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE

"El folklore está de moda": una idea con cinco protagonistas unidos por la misma raíz y un objetivo

El Trastorno Bipolar también puede afectar a niños y adolescentes: ¿cómo reconocerlo y actuar a tiempo?

Susto en el aire: el hombre que se descompensó y tuvo que aterrizar de emergencia en Pocito es un exministro de Salud

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Volvieron a vandalizar la Pampa del Leoncito, a sólo dos días del último hecho.
Enojo en Calingasta

Volvieron a dañar la Pampa del Leoncito a dos días del último hecho: "Las marcas son peores y durarán 50 años"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Paso de Agua Negra. Por primera vez, una autoridad del nuevo gobierno chileno se refirió al proyecto y confirmó que evalúan una alternativa sin túnel, basada en mejorar la conexión vial.
Integración binacional

Primer guiño del nuevo gobierno chileno al Paso de Agua Negra: pavimento sí, túnel no

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe
Flagelo escolar

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes
Trágico

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

A la izquierda, el sospechoso Raúl Marcelo Alcayaga. A la derecha, el prestamista Roberto Pérez. video
Tras la audiencia

La frase inquietante y cuál es la versión que tomó fuerza sobre el motivo del ataque a un prestamista en Chimbas

Te Puede Interesar

Volvieron a vandalizar la Pampa del Leoncito, a sólo dos días del último hecho.
Enojo en Calingasta

Volvieron a dañar la Pampa del Leoncito a dos días del último hecho: "Las marcas son peores y durarán 50 años"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Jáchal aprobaron la concesión del ex Matadero a una proveedora minera
Apuesta industrial

En Jáchal aprobaron la concesión del ex Matadero a una proveedora minera

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación
En alerta

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación

El orreguismo mostró músculo político en el acto por el Día de la Mujer
Clima de unidad

El orreguismo mostró músculo político en el acto por el Día de la Mujer