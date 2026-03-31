Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación

La aparición de animales silvestres en áreas próximas a zonas urbanas vuelve a generar preocupación en San Juan. En las últimas horas, un puma fue filmado mientras deambulaba cerca del Parque Faunístico , en el departamento Rivadavia, de acuerdo al testimonio de una persona que presenció la escena. Con este hecho, ya son tres los episodios similares registrados en poco más de un mes.

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Ambiente Búsqueda del puma que deambulaba en la Quebrada de Zonda: el resultado y la hipótesis de un especialista

El caso más reciente tuvo lugar en un sector de la Quebrada de Zonda donde actualmente se realizan obras de renovación. Se trata de un punto muy concurrido por turistas y deportistas, lo que incrementó la inquietud entre quienes frecuentan el lugar ante la reiteración de este tipo de situaciones.

Días atrás, otro hecho había cobrado relevancia cuando se detectó la presencia de un puma en cercanías del Autódromo Eduardo Copello, encendiendo alertas por la proximidad de estos animales a espacios con actividad humana.

En ese contexto, hace aproximadamente un mes, efectivos de la Policía de San Juan llevaron adelante un operativo en el departamento Zonda para dar con otro ejemplar que era intensamente buscado. Finalmente, el animal fue encontrado sobre un árbol en el Camping del Cerro Blanco, lo que permitió su intervención bajo condiciones controladas para proteger tanto a las personas como al propio felino.

Cabe recordar que ese mismo puma había sido visto previamente en un área residencial, en las inmediaciones de calle Sarmiento, lo que había generado preocupación entre los vecinos de la zona.