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"La mula con Starlink", el video del Cruce Sanmartiniano que se volvió viral

Un video registrado durante una edición del Cruce Sanmartiniano en la zona de Calingasta volvió a circular en redes sociales. La imagen muestra una mula equipada con conectividad satelital en plena montaña. La publicación original había sido compartida meses atrás, pero en los últimos días recobró fuerte repercusión en X.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El registro fue difundido en Instagram en diciembre pasado por Ramón Ossa Federico, en el marco de una de las travesías del Cruce Sanmartiniano por la cordillera sanjuanina, pero se volvió viral durante los últimos días. En las imágenes, captadas en la zona de Calingasta, se observa a una mula de carga transportando un dispositivo de conexión satelital, lo que llamó la atención de usuarios en redes sociales.

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“Ahí va saliendo conectado a la mula con internet y los caballos y todas las mulitas para el trabajo. Impresionante”, se lo escucha relatar a Ossa durante la grabación.

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En la publicación original, el autor destacó el uso de tecnología aplicada a la logística en alta montaña: “Siempre evolucionando para brindar un servicio mejor y más seguro. Instalamos una Starlink mini con soporte de paneles solares sobre la carga de la mula para poder estar comunicados de forma permanente. La tecnología nos abre puertas”, expresó.

Aunque el video llevaba casi cuatro meses publicado, en los últimos días volvió a viralizarse en la red social X, donde acumuló miles de interacciones y comentarios. Entre las frases más repetidas por los usuarios aparecieron expresiones como “La mula con Starlink”, “Lo feliz que se va a poner Elon Musk cuando vea esto” y la ya bautizada “mula-link”.

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