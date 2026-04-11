El registro fue difundido en Instagram en diciembre pasado por Ramón Ossa Federico, en el marco de una de las travesías del Cruce Sanmartiniano por la cordillera sanjuanina, pero se volvió viral durante los últimos días. En las imágenes, captadas en la zona de Calingasta, se observa a una mula de carga transportando un dispositivo de conexión satelital, lo que llamó la atención de usuarios en redes sociales.

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“Ahí va saliendo conectado a la mula con internet y los caballos y todas las mulitas para el trabajo. Impresionante”, se lo escucha relatar a Ossa durante la grabación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043109148447928456&partner=&hide_thread=false "La mula con Starlink", el video del Cruce Sanmartiniano que se volvió viral



Video gentileza: Instagram ramon.ossa.federico pic.twitter.com/DtjnqjY88c — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 11, 2026

En la publicación original, el autor destacó el uso de tecnología aplicada a la logística en alta montaña: “Siempre evolucionando para brindar un servicio mejor y más seguro. Instalamos una Starlink mini con soporte de paneles solares sobre la carga de la mula para poder estar comunicados de forma permanente. La tecnología nos abre puertas”, expresó.

Aunque el video llevaba casi cuatro meses publicado, en los últimos días volvió a viralizarse en la red social X, donde acumuló miles de interacciones y comentarios. Entre las frases más repetidas por los usuarios aparecieron expresiones como “La mula con Starlink”, “Lo feliz que se va a poner Elon Musk cuando vea esto” y la ya bautizada “mula-link”.