La empresa sanjuanina estatal de cannabis CANME avanza con su "reseteo" para apuntar al cáñamo

La empresa estatal de San Juan CANME avanza con la reforma de su objeto social para poder dedicarse no solo al aceite medicinal de cannabis sino también al cáñamo industrial. Como adelantó en exclusiva TIEMPO DE SAN JUAN, la compañía busca aplicar esta estrategia para no caer en desgracia, ya que la gestión de Javier Milei tiene paralizado el desarrollo del aceite pero está dando licencias para el cáñamo que es El cáñamo, que es la planta de la que se obtiene el aceite medicinal, tiene un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la fabricación de textiles, cuerdas, materiales de construcción ecológicos, productos de papel, bioplásticos, y alimentos, entre otros.

Es que la empresa estatal nació para explotar el uso del cannabis medicinal pero como no se están dando licencias nacionales, para reconvertirse, CANME avanza en el trámite legal que ya contaría con aprobación de Marcelo Orrego. Ya se inició un expediente que consiguió una resolución de la Dirección Legal y Técnica de Casa de Gobierno, que avala la modificación del estatuto y el objeto social de la empresa estatal, según dijo este martes su presidente, Gonzalo Campos.

"¿Cuál es la estrategia de CANME? Abarcar todas las etapas, inclusive la del cáñamo. Entonces, con esta situación, si se puede concretar a la brevedad, creo que podremos estar con la primera etapa concluida, presentar la documentación de la primera etapa y esperar la licencia en la primera etapa, que es la referente al cáñamo. Y esperando la habilitación del ARICCAME para la segunda etapa, que es la concerniente al cannabis medicinal, específicamente, y toda la biomasa y las flores, por supuesto, de sustancias no psicoactivas", sostuvo Campos, en diálogo con Radio Colón.

Si bien el desarrollo del aceite medicinal sigue trabado, no se ha dejado de lado en San Juan. El año pasado se lanzó el primer lote de aceite medicinal de cannabis CanMe, CBD 10 elaborado íntegramente en la provincia. En febrero de 2024 comenzó la entrega de esta especialidad medicinal aprobada por el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan, según Registro número MSSJ01.

"Ese programa continúa, básicamente, porque es un compromiso social que tiene la empresa dentro de su objetivo y también es un compromiso con el Ministerio de Salud. Se va a seguir entregando gratuitamente eso". Queda pendiente la autorización para la venta en farmacias locales, dentro del mercado doméstico. "Ahora vamos a ir con el avance de la dispensa en las farmacias, que es lo que nosotros añoramos y estamos esperando que se haga concreto, porque esto le va a dar una estabilidad financiera por lo menos mediana a la empresa hasta que se puedan aceitar todos los otros mecanismos que se esperan dentro de la industria del cannabis medicinal", destacó.

Ante el escenario incierto del aceite de cannabis, se perdieron inversores que trabajaban con CANME y con el avance en la industria del cáñamo se busca tentar a nuevos socios. "Si se puede concretar, la etapa 1 va a posibilitar nuevas inversiones, con otra finalidad distinta a la pensada o ideada en un principio dentro de lo que es la matriz de CANME", sostuvo Campos.

En el predio de cultivo de cannabis que tiene la empresa en El Acequión, en Sarmiento, que cuenta con unas 900 hectáreas y están a disposición unas 120 para ofrecer a inversores, solo queda activa la plantación de CANME, de apenas media hectárea, confirmó el funcionario. No obstante, aseguró que "para cubrir San Juan estamos en condiciones, recordando que los invernaderos, poniéndolos en funcionamiento normal, dan tres cosechas en el año". CANME cosechó hace unos 10 días atrás y se está esperando la estadística.

Sobre la estrategia de sumar el cáñamo a su objeto social resaltó que "nosotros hemos creado este doble propósito por el objeto de poder ya actuar sobre el tema de la empresa y conseguir nuevos inversores, y recordando que en San Juan solo CANME es la que tiene la posibilidad cierta de conseguir una licencia en el corto y mediano plazo, porque hay que cumplir una serie de normas que son sine qua non y no se pueden obviar", expresó. Mencionó varias normas certificadas como "buenas prácticas agrícolas" y a certificar. "Tenemos que certificar la GACP, y eso te permite no solamente tener el producto para manufacturación dentro de la parte productiva, sino también para la exportación de flores. Si vos no tienes eso, lamentablemente puedes tener plantas de excelente calidad, con las características físicas, químicas, todas ideales, pero si vos no tienes la parte de certificaciones, lamentablemente poco vas a poder hacer con las plantas", destacó.

Ampliación del laboratorio del Lanteri

CANME cuenta con dos laboratorios, uno de control de calidad que funciona en el INTA y otro en el Hospital Julieta Lanteri. Este último se inauguró en diciembre de 2023 como Laboratorio Piloto de Producción de aceite de cannabis medicinal y sus derivados, en el centro sanitario ubicado en Rivadavia, espacio cedido por el Ministerio de Salud.

Campos anunció que se acaba de firmar en el Ministerio de Salud la ampliación del segundo comodato del laboratorio del Lanteri, "un tema no menor, porque es lo que va encaminado a aggiornar, a perfeccionar, a readecuar, a hacer un restyling en inversiones al laboratorio de producción, que es el esencial al cual estamos tomando puntillosamente toda la atención brindada para que eso se pueda concretar".